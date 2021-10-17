COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

專訪／李心潔拍片在車上聽歌　坦言「很怕別人不能理解」

▲李心潔在新片《鱷魚》中飾演青農。（圖／鼓勵GRIT翻攝臉書）
▲李心潔在新片《鱷魚》中飾演青農。（圖／鼓勵GRIT翻攝臉書）

記者臺孝婷/台北報導

2021-10-17 17:58:47｜2021-10-17 18:11:01

45歲的金馬影后李心潔去年不畏疫情，特地從馬來西亞來台拍愛情片《鱷魚》，還為此前後隔離1個月。李心潔在新片中飾演一位為了繼承已故爸爸的農田，而隻身回到鄉下的青農，她日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，她在高雄拍片人生地不熟，因此能體會女主角一個人面對困難時的無助和孤獨感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李心潔去年特地從馬來西亞飛來台灣拍攝《鱷魚》。（圖／鼓勵GRIT翻攝臉書）
▲李心潔去年特地從馬來西亞飛來台灣拍攝《鱷魚》。（圖／鼓勵GRIT翻攝臉書）
李心潔分析片中女主角整個狀態就是整個世界好像只剩下她一個人，「我覺得到高雄拍（電影）是一件很好的事情，因為我對高雄一點都不熟，然後也沒有朋友，就真的感覺自己是一個人。然後除了拍戲，基本上我也不敢太放鬆地去遊玩的感覺，所以我覺得自己好像一直關在房間，一直在陳芝平（片中角色）的世界裡面。」

李心潔的演技早已備受肯定，她笑說自己在片場很需要空間凝聚情緒，「我在現場的時候，有時候會比較安靜， 或者是說那天戲比較重的時候，我整個人就是會有一種...我很怕別人不能理解的那種狀態。就可能說我在車上一直聽一首歌，我每次拍戲都會給我的角色找一首歌。」李心潔會一直在車上直到換她演戲，她才會在下車後一路低著頭走到定位，「我就是需要凝聚情緒到這種程度，然後抽離自己和現場，一直在陳芝平的世界裡，直到那場戲拍完，導演確定這場戲OK了，不會再補鏡頭，我才會稍微放鬆。」

▲李心潔（左）和柯震東在片中近距離親密接觸。（圖／鼓勵GRIT翻攝臉書）
▲李心潔（左）和柯震東在片中近距離親密接觸。（圖／鼓勵GRIT翻攝臉書）
李心潔和男主角柯震東在片中有大量對手戲，甚至還有在浴室的親密戲，沒有合作過的2人要怎麼培養默契？李心潔認為培養默契不是只有在演戲的時候，「柯震東演戲的時候我也會在現場，我覺得那個東西是你如何去感受這個人物， 這個演員、跟這個對手。」李心潔認為雖然《鱷魚》有一種壓迫、悶悶的氛圍，但也沒有沉重到會讓她覺得憂鬱，拍片時會靠吃美食舒壓，因為高雄和台南好吃的食物實在太多，「因為我很愛吃，所以每次我演情緒比較重的戲的時候，我就會跟我的助理講，『我們等下要吃什麼，你可以安排吃一頓好的嗎？』就是我覺得吃是我可以放鬆的最大一個方式。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀