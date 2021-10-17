專訪／李心潔拍片在車上聽歌　坦言「很怕別人不能理解」

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李心潔的演技早已備受肯定，她笑說自己在片場很需要空間凝聚情緒，「我在現場的時候，有時候會比較安靜， 或者是說那天戲比較重的時候，我整個人就是會有一種...我很怕別人不能理解的那種狀態。就可能說我在車上一直聽一首歌，我每次拍戲都會給我的角色找一首歌。」李心潔會一直在車上直到換她演戲，她才會在下車後一路低著頭走到定位，「我就是需要凝聚情緒到這種程度，然後抽離自己和現場，一直在陳芝平的世界裡，直到那場戲拍完，導演確定這場戲OK了，不會再補鏡頭，我才會稍微放鬆。」
李心潔和男主角柯震東在片中有大量對手戲，甚至還有在浴室的親密戲，沒有合作過的2人要怎麼培養默契？李心潔認為培養默契不是只有在演戲的時候，「柯震東演戲的時候我也會在現場，我覺得那個東西是你如何去感受這個人物， 這個演員、跟這個對手。」李心潔認為雖然《鱷魚》有一種壓迫、悶悶的氛圍，但也沒有沉重到會讓她覺得憂鬱，拍片時會靠吃美食舒壓，因為高雄和台南好吃的食物實在太多，「因為我很愛吃，所以每次我演情緒比較重的戲的時候，我就會跟我的助理講，『我們等下要吃什麼，你可以安排吃一頓好的嗎？』就是我覺得吃是我可以放鬆的最大一個方式。」