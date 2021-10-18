疫情時辛苦工作未能分享獲利　美國爆發10月罷工潮

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位於西部加州和俄勒岡州的凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）也有約3萬1000名員工，準備在近期內展開罷工。
自14日以來，約翰迪爾農機公司（John Deere）的1萬名員工即持續罷工；5日，家樂氏穀物公司（Kellogg's）也有1400名工人罷工；紐約州水牛城（Buffalo）慈愛醫院（Mercy Hospital）的2000多名員工則自本月1日就開始罷工。
本月的罷工潮甚至催生出Striketober這個新字，意指參加10月（October）罷工潮的勞工，相關#標籤亦已在社群媒體上廣為使用。
紐約康乃爾大學（Cornell University）工會和勞工問題專家布朗芬布倫納（Kate Bronfenbrenner）表示，多數罷工的目的都是要求更好的工作條件，因為「公司賺取的利潤比以往任何時候都多，工人也被迫比以往更努力工作，在疫情下，有時甚至必須冒著生命危險重返崗位」。
布朗芬布倫納說，正因上述原因，當雇主拒絕妥協，「工人就會更不願意接受他們認為無法滿足其需求的合約」。
由於美國政府僅會追蹤影響人數破千的大型罷工事件，目前尚難以評估全美進行罷工的確切人數。（譯者：施施/核稿：林治平）1101017