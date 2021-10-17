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柔道／想贏弟弟！楊勇緯擊敗親哥楊俊霆完成全運會二連霸

▲「柔道男神」楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆完成全運會二連霸。（圖／鍾東穎攝 ,2021.10.17）
▲「柔道男神」楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆完成全運會二連霸。（圖／鍾東穎攝 ,2021.10.17）

記者鍾東穎/新北報導

2021-10-17 18:11:07｜2021-10-17 18:17:54

「柔道男神」楊勇緯今(17)日在全運會金牌戰強碰親哥哥同時身兼陪練員的楊俊霆，兩人戰得難分難捨，楊俊霆最後被判定第3次「指導」而落敗，楊勇緯因此拿下第1量級金牌，完成2連霸。

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「一定是想要贏他，接下來還有很多國際賽，順便測試他在國外面對強度差不多的選手時，要怎麼應對，如何調整，因為國際賽就是11月了。」楊勇緯接下來將飛往阿布達比參加大滿貫賽，楊俊霆不會隨隊前往。

楊俊霆在全運會第一次打進金牌戰，可惜最後拿到第3次指導輸掉，被問到是否覺得可惜？他笑說，「其實不會，就各憑實力，輸了就輸了。」跟弟弟比賽感覺更特殊但不會放水，「全力以赴，這樣才會幫助到他。」

兄弟沒有相約金牌戰，楊俊霆笑說兩人比賽前反而都不會講話，自己比自己的，一場一場比，兩人也很久沒有在正式比賽對決，覺得弟弟更進步了，「我覺得他在對摔上，搶手細節處理得很好，我反而沒辦法抓到他的弱點，平常一起訓練太熟悉對方，可能我掌握得不好才被判指導。」

明年目標先準備國手選拔，楊俊霆表示想升一個量級，避開跟弟弟同量級，希望兩人可以一起出國比賽。

▲「柔道男神」楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆完成全運會二連霸。（圖／鍾東穎攝 ,2021.10.17）
▲「柔道男神」楊勇緯擊敗哥哥楊俊霆完成全運會二連霸。（圖／鍾東穎攝 ,2021.10.17）

 

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