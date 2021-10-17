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陳美鳳招認放電小鮮肉　竟是卸妝害的

▲陳美鳳有雙美麗的眼睛，經常不小心會放電。（圖／翻攝陳美鳳FB）
▲陳美鳳有雙美麗的眼睛，經常不小心會放電。（圖／翻攝陳美鳳FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-10-17 18:55:15｜2021-10-17 18:58:14

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳，65歲依舊臉蛋、身材保養得宜，深受各年齡層觀眾歡迎，曾有一段婚姻的她，恢單6年後仍追求者眾，她自爆曾經不小心電到小鮮肉，沒想到只是一場美麗的誤會！

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▲65歲陳美鳳保養得宜。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳演出八點檔《黃金歲月》。（圖／翻攝陳美鳳FB）
▲陳美鳳身材保養得宜，讓網友為之驚嘆。（圖／翻攝陳美鳳FB）
▲陳美鳳身材保養得宜，讓網友為之驚嘆。（圖／翻攝陳美鳳FB）

陳美鳳在臉書透露，有個最浪漫也最尷尬的經驗，有一次卸妝沒乾淨，導致眼睛發炎，會不自主的眨眼睛，碰巧和一個小鮮肉男生說話，眼睛不由自主地頻頻眨眼，結果對方問「你在跟我眨眼嗎？」她才發現不小心放電太猛了，趕緊澄清「誤會大了，沒有啦，我是眼睛不舒服」。

單身至今6、7年，陳美鳳說，身處娛樂圈環境，圈子較小，很難接觸新對象，雖有很多人幫忙介紹對象，但追求者大部分都有家室的，她寧可不要。即使很想脫單，陳美鳳依舊有原則，對於年紀太輕的小鮮肉，直呼：「真的不是我的菜啦！」

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