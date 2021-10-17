徐若瑄屏住呼吸演屍體　裸肩躺4小時「感覺滿痛苦」

徐若瑄（Vivian）在《誰在你身邊》壓力過大染上憂鬱症，最後悲傷離世，留下保險費讓丈夫莊凱勛還清賭債。為了化屍體妝，徐若瑄躺在冰冷的鐵台上，肩膀以上是裸露的，化妝師把徐若瑄的臉色畫白，加上脖子3道深刻的傷口，徐若瑄在鐵台上躺了4個小時完成特殊妝。雖然拍攝氛圍悲傷陰冷，徐若瑄說：「我心裡不害怕啦，因為拍攝時我身邊有很多工作人員。」依照拍戲去霉氣習俗，徐若瑄拍完也領到劇組紅包，遵循拍戲習慣在收工回家路上把紅包錢花掉。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-17 18:56:46
身兼製作人的徐若瑄，白天親自去協調拍攝場地，晚上還得趕回劇組演死人。徐若瑄直呼演屍體太辛苦：「當時拍的時侯在5月，晚上滿冷的，而且當時疫情很難借到真的醫院進行拍攝，我們是在停車場旁邊的小房間布置成停屍間來拍攝。半室外很透風，我躺的鐵台子很冰。」
徐若瑄虧導演何潤東是「何一鏡」，笑說：「何一鏡導演這場也是一鏡到底的拍攝，因為我的眼睛都閉起來，最困難的地方就是我只能一直閉著眼睛屏住呼吸，因為我不知道現在鏡頭是拍到我的眼皮還是肚子？非常努力的保持不呼吸、不動一下眼皮，這種感覺還滿痛苦的。我不喜歡演死人，演死人是很辛苦的事情。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995