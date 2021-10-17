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金曲歌王許富凱開金嗓　《孟婆客棧》挑戰歌仔戲

▲方宥心（左起）、張書宇、許富凱、蔡振南、方馨演出《孟婆客棧》。（圖／公視台語台提供）
▲方宥心（左起）、張書宇、許富凱、蔡振南、方馨演出《孟婆客棧》。（圖／公視台語台提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-17 19:10:54｜2021-10-17 19:11:45

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》，改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆，斥資1.1億元打造，於今（17日）晚8點在公視台語台開播，新科金曲歌王許富凱歌而優則演，他在《孟婆客棧》飾演客棧成員，口才極佳，時常出謀獻策，相當有喜感，更讓觀眾期待的是，可在戲裡聽到他開金嗓，挑戰演唱歌仔戲戲曲。

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▲許富凱演出《孟婆客棧》，靠笑容收服前輩演員。（圖／公視台語台提供）
▲許富凱演出《孟婆客棧》，靠笑容收服前輩演員。（圖／公視台語台提供）
許富凱有感而發：「對我來說，歌手身分已經跟著我好幾年，想再去挑戰其他領域的事，主持做了，戲劇也小小參與，但演《孟婆客棧》這樣的戲，是我從來都沒想過會發生的事。」他形容踏入這樣未知領域，心中真的很害怕，且又有這麼多前輩演員在，萬一演不好真的是「挫勒等」，「但我又不想這樣退縮，這樣就不是許富凱了！硬著頭皮上陣之餘也告訴自己是新人一切重新學習！就這樣到了《孟婆》戲劇夏令營。」

▲許富凱（左）在唐美雲製作的《孟婆客棧》演出逗趣。（圖／公視台語台提供）
▲許富凱（左）在唐美雲製作的《孟婆客棧》演出逗趣。（圖／公視台語台提供）
 許富凱在唐美雲身上體悟「只要你真心想做一件事，全宇宙都會來幫你」這句話，他親眼看見唐美雲在籌備拍攝遇到艱辛及很多棘手的事情，但完全沒看到她有任何的負面情緒，並用「智慧」、「勇氣」、「毅力」與無限好的修養把事情圓滿完成，笑喊唐美雲是「打怪高手」。許富凱直指《孟婆客棧》這部戲每個演員前輩導演都是我的老師，但最要感謝人生導師之一唐美雲老師。

《孟婆客棧》17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於17日上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。

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