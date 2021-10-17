北台灣18日清晨探20度以下　東北風22日再報到

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劉沛滕表示，接下來19至21日逐漸回溫，北部高溫會回到28至30度左右，中南部高溫則沒有太大變化；目前觀察下一波東北風會在22日影響台灣，仍然是以北部、東北部為主，預估低溫較這兩天稍微高一些、約22度左右。
至於陸上強風情況，劉沛滕說，今天在台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，預計明天起隨著東北風減弱，風力也會逐漸緩和。
劉沛滕提醒，今天在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有長浪發生，新北（富貴角）持續觀測到4至5公尺的浪高；預估明天海浪會逐漸減弱，仍提醒沿海民眾注意。
降雨方面，劉沛滕指出，今天在大台北山區、東北角仍有局部大雨發生，但下午之後已經逐漸減緩，僅部分地區有局部降雨；明天、19日天氣相對穩定，20、21日偏東風帶來水氣，大台北山區、東半部地區會有局部降雨情況發生。
劉沛滕說，22日東北風帶來涼空氣，加上水氣可能會讓北部、東半部會有局部較大雨勢發生，但實際降雨情況及區域仍需要再觀察幾天。
劉沛滕表示，未來2週、一直到10月底，台灣大致上都是受北方高壓影響的天氣型態，就算在低緯度海面有熱帶擾動，基本上不太會影響台灣；就統計而言，10月底至12月仍然可能會有颱風生成，預估今年颱風生成數會接近氣候平均值。（編輯：方沛清）1101017