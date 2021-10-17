紀念文協百年　蔡總統盼為世界的台灣繼續團結努力

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蔡總統致詞時表示，就在前幾天，台灣前輩藝術家黃土水的名作「甘露水」，重新回到世人的眼前。這件傳奇性的雕刻作品，以自信的姿態，訴說了百年前藝術家對台灣社會進步的期待。
蔡總統指出，「甘露水」問世的1921年，正好是「台灣文化協會」創立的那一年。今天，在中山堂紀念文協百年，很巧合的，這個場地也收藏黃土水的最後遺作「水牛群像」。
蔡總統說，不論是黃土水，或是創立文協的林獻堂、蔣渭水、蔡培火、賴和等前輩，他們都熱愛台灣，更懷抱著強烈的認同和使命。直到100年後的今天，黃土水所期待的藝術上「福爾摩沙時代」，文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」以及「世界的台灣」，這些信念都提醒台灣人民要有自信。
「今天，我們不只是紀念一個團體或一個年代，更要延續他們的精神，持續讓台灣的文化作為推動台灣進步的力量」，蔡總統認為，文化有活力，國家就有力量。
她說，過去這幾年來，政府設立文化內容策進院，以國家戰略高度支持文化產業發展，並推動修法讓文化治理的法規體系能夠更加完備。
她表示，也就在今天，國立台灣文學館及國立台灣歷史博物館都從四級機構升格為三級機構；未來，這兩座博物館將有更豐沛能量，呈現出台灣的歷史和文學。
蔡總統進一步指出，今年，台灣自己的國際媒體平台Taiwan+正式上線，可以向世界展現台灣多元的面貌和成果，對國際社會傳達台灣的聲音和成就。
蔡總統認為，文協前輩們期待的自由時代已經來臨。現在的台灣，文化的發展和展演的形式，不再受到政府禁止，人民的言論和表達自由也受到保障。
蔡總統舉例，今年的金曲獎、金鐘獎，有許多年輕得獎人展現了特別的氣質；新世代台灣年輕人在這塊土地上，孕育出自由奔放思想，創作出獨一無二、屬於自己的記憶和未來。
蔡總統認為，唯有自由的人才能飛翔。感念前人的付出，成就了今天的台灣，希望大家一起為世界的台灣，繼續團結、努力。（編輯：林克倫）1101017