柔道／稱霸14年！連珍羚全運會7連霸：每屆我都全力準備
台灣「柔道女王」連珍羚今(17)日在全運會女子柔道第3量級完成7連霸創舉，等於14年都沒人能撼動她的女王地位，「每一屆我都是全力在做準備，我覺得這是在尊重我的對手。」
記者鍾東穎/新北報導
2021-10-17 21:41:39
2016年里約奧運，連珍羚拿下第5名，今年東奧被視為奪牌熱門，沒想到16強面對斯洛維尼亞選手Kaja Kajzer，在黃金得分制累積3次指導吞敗，爆冷出局，賽後難掩失望情緒直接在場邊淚崩。
東奧結束後，連珍羚返台散心也備戰全運會，「上次2019年底回來，主要是因為疫情，這次8月底回來隔了快2年，最近主要在景和高中做調整跟練習，很感謝教練安排讓我自由使用場地，才可以讓我調整的跟在日本沒什麼差。」
上一屆全運會，連珍羚就打破紀錄成為史上第一個7連霸的柔道女王，這次挑戰7連霸一路過關斬將，金牌戰以以「一本」擊敗南投縣鄭予靜，順利摘金。
連珍羚說，「每一屆都會有不同的學妹出現，因為我真的很不熟悉對手，不熟悉就會很不安，所以我每一屆都是全力在做準備，其他人說你不用準備，很輕鬆，但我還是會很認真，我覺得這是在尊重我的對手。」