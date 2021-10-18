路上驚見「詭異標線」！他愣：駕照又沒考 真實用途曝光
常常我們騎車、開車在道路上時，路邊總是會不少路標來指引用路人辨識方向、行車方向等等。不過，近日就有網友發現路上的詭異標線，表示考駕照根本沒看過，好奇用途為何，貼文曝光後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 10:43:14｜2021-10-18 10:43:41
原PO在臉書社團「爆料公社一日小編」貼文指出「最近在路上看到圖中圈起來的線，考駕照的時候根本就沒看過這種線，這種線的用途到底是什麼？」只見貼出的照片，一條道路上，有別於平常看到的雙黃線、白線，是粗體的鋸齒狀的線體，且有從寬到越來越窄的趨勢。
貼文一出，網友紛紛回應「F1賽車起跑線吧」、「笑死，怎麼沒看過這種線」、「斑馬線沒畫完是不是？」、「我也沒看過欸」；而也有內行網友透露「這是鋸齒標線，是一種透過視覺收縮，讓駕駛人潛意識認為道路會越來越小條，達到行車減速的目的，功效其實非常大」。
事實上，這種鋸齒狀的道路標線從2014年開始，就已經在台灣試辦，目的就是透過駕駛人的視覺收縮，會降低車輛行駛速度，有別於傳統的直線標線，鋸型標線的外觀很特別，有的像閃電、鋸齒狀的模樣，而在美國、英國及部分歐洲國家也都有設置，發現這樣的設計，真的非常有減速警惕功能。（編輯：張嘉哲）