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遭爆隔離期「開趴連結」！女星甩陰霾　上空曬日光浴

▲Rita Ora上空曬日光浴。（圖／翻攝Rita Ora IG）
▲Rita Ora上空曬日光浴。（圖／翻攝Rita Ora IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-18 14:08:53

30歲的英國歌手Rita Ora有著性感好身材，作風大膽、前衛，日前因為被爆出違反隔離期規定「開趴連結」，導致人氣一落千丈。而她近來似乎走出陰霾，在IG上曬出她上空曬太陽的火辣照片，引起網友熱議。

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Rita Ora在IG貼出生活照，照片中她頂著金髮，上半身什麼都沒穿，只用手遮擋美胸，露出健康的肌膚，側胸上的刺青增添性感風情，下半身則是穿著緊身花褲，高跟鞋則是穿在緊身褲內，非常時尚。她坐在板凳上，對鏡頭露出燦爛笑容，暖陽照在她身上，看起來輕鬆又愜意，她發文寫道：「追逐日落。」

▲Rita Ora上空曬日光浴。（圖／翻攝Rita Ora IG）
▲Rita Ora上空曬日光浴。（圖／翻攝Rita Ora IG）
▲Rita Ora上空曬日光浴。（圖／翻攝Rita Ora IG）
▲Rita Ora上空曬日光浴，只用雙手遮擋「春光」。（圖／翻攝Rita Ora IG）
Rita Ora今年初被爆出去年11月21日在埃及演出完返回倫敦後，沒有依照防疫規定隔離14天，28日就召集30多位友人「開趴連結」，警方查案時還發現Rita Ora的團隊要求餐廳刪除監視器畫面，並格式化當晚錄像紀錄，讓她聲望一夕之間下跌，英國內政大臣Priti Patel也譴責她「錯誤和不負責任」，Rita Ora為了賠罪，將演唱會收入全部捐出，但依然止不了血。

▲Rita Ora上空曬日光浴。（圖／翻攝Rita Ora IG）
▲Rita Ora曾被爆違反防疫規定，遭網友撻伐。（圖／翻攝Rita Ora IG）


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