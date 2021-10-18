遭爆隔離期「開趴連結」！女星甩陰霾　上空曬日光浴

30歲的英國歌手Rita Ora有著性感好身材，作風大膽、前衛，日前因為被爆出違反隔離期規定「開趴連結」，導致人氣一落千丈。而她近來似乎走出陰霾，在IG上曬出她上空曬太陽的火辣照片，引起網友熱議。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-18 14:08:53
Rita Ora在IG貼出生活照，照片中她頂著金髮，上半身什麼都沒穿，只用手遮擋美胸，露出健康的肌膚，側胸上的刺青增添性感風情，下半身則是穿著緊身花褲，高跟鞋則是穿在緊身褲內，非常時尚。她坐在板凳上，對鏡頭露出燦爛笑容，暖陽照在她身上，看起來輕鬆又愜意，她發文寫道：「追逐日落。」
Rita Ora今年初被爆出去年11月21日在埃及演出完返回倫敦後，沒有依照防疫規定隔離14天，28日就召集30多位友人「開趴連結」，警方查案時還發現Rita Ora的團隊要求餐廳刪除監視器畫面，並格式化當晚錄像紀錄，讓她聲望一夕之間下跌，英國內政大臣Priti Patel也譴責她「錯誤和不負責任」，Rita Ora為了賠罪，將演唱會收入全部捐出，但依然止不了血。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。