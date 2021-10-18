中華民國與中華人民共和國互不隸屬　民調：七成民眾支持

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針對中國國台辦的發言，有54.9%民眾不同意國台辦批判「蔡總統國慶談話是鼓吹台獨、割裂歷史，販賣兩國論」的說法。對於北京當局宣示「和平統一、一國兩制」的立場，69.5%民眾表示不認同；此外，也有77.8%民眾不認同中共軍機擾台的行為。
台灣師範大學政治學系教授范世平表示，國民黨應該擔心能否獲得年輕世代與中間選民支持，反而蔡總統的兩岸政策不只是獲得年輕人支持，連40歲至49歲中年人普遍也都是支持的，這是需要國民黨深思及反省的。
民進黨立委羅致政表示，對於這份民調結果沒有不意外，民調與一般社會主流的認知落差沒有太大，對蔡總統四個堅持說法，多數台灣民眾是認同及支持的。對於蔡總統國慶談話的支持和認同，在年輕族群中是更高的，呈現出世代差異，但年輕人是普遍支持。
台灣智庫諮詢委員董立文指出，連前總統馬英九過去在總統大選前一個月「台灣的前途由台灣2300萬人決定」，蔡總統所提「四個堅持」是台灣主流民意，令人驚訝的是國民黨支持者不支持比例會這麼高，兩岸互不隸屬是國民黨過去的主張，因為互不隸屬，才有國民黨現在的主張，現在反而卻是國民黨的支持者不支持這樣的主張。
台灣國際法學會副秘書長林廷輝教授表示，從民調結果顯示，國民黨的支持者越來越接激進，也導致國民黨主席也只能朝向更激進的角色扮演，講話越來越無法有理性空間，對國民黨失望、沒抱太大期望的民眾，反而是促成民眾黨增長的能量，若國民黨持續走民意不認同激進路線，台灣民眾黨未來搞不好會成為台灣第一大在野黨。
本次民調於10月14日至16日進行訪問。此次成功訪問1,081位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。