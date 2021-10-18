把握72小時！直升機加入虎豹潭搜索 侯友宜強調一定究責
新北虎豹潭16日發生落水意外，造成4人死亡，目前尚有2名女學生失聯，新北市長侯友宜昨晚悲痛發聲，表示「失去至親的痛，自己承受過」，強調相關責任會究責到底。針對今天搜救情況，侯友宜說，目前出動309名警、義消進行搜救，以及6部空拍機，還有18艘的救生艇，前面在整個河道裡面，沿線沿河道深處，希望希望搶在黃金72小時內，找到另外兩名的失蹤的女童；10點初左右，空勤總隊直升機也從松山機場起飛來支援搜索。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-18 12:15:21
侯友宜表示，今天天氣沒有像昨天大小雨滂沱，只有微雨的狀況，能見度又比較好，加上湖面沒有像前幾天的水道那樣的湍急狀況，今天的搜索會比前兩天狀況好一點，「期待今天一定要有好的結果」。
侯友宜指出，從事發到現在已經搜索超過38個小時，一定要在黃金72個小時裡，找到另外還有兩名失蹤的女童，今天特別分了9大區塊11個點，尤其昨天找到罹難者的第4個搜索點，希望透過細分的區塊能夠找到另外兩名失蹤的女童；今天也動用了309人，以及6部空拍機，還有18艘的救生艇，前面在整個河道裡面，沿線沿河道深處，也從下游坪林的搜上來，再從上游的梳子壩發生地點再往下搜，希望能夠快速的找到另外兩名的失蹤的女童。
至於究責部分，侯友宜說明，4名公司負責人我們都有找到，目前由檢察官跟我們的瑞芳分局在偵辦當中，該查扣的、該依法偵辦的，昨天也特別跟檢察官做一個報告，希望大家要對所有的違法相關事證要蒐證完畢以後，全力的偵辦，該查扣的、該依法辦理的，一定要對所有的家屬有所交待。