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預測疫情明年可良好控制　陳建仁揭2大關鍵

▲副總統、中央研究院院士陳建仁18日分析，疫情明年即可受到良好控制，關鍵在於善用疫苗及抗病毒口服藥。圖為小朋友們戴口罩開心在公園盪鞦韆玩耍。（圖／中央社）
▲副總統、中央研究院院士陳建仁18日分析，疫情明年即可受到良好控制，關鍵在於善用疫苗及抗病毒口服藥。圖為小朋友們戴口罩開心在公園盪鞦韆玩耍。（圖／中央社）

中央社

2021-10-18 12:30:31

（中央社記者陳婕翎台北18日電）台灣COVID-19疫情穩定，何時可恢復回2020年前正常生活受關注，前副總統、中央研究院院士陳建仁今天分析，疫情明年即可受到良好控制，關鍵在於善用疫苗及抗病毒口服藥。

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陳建仁今天上午出席國家衛生院「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」啟航儀式，他在會前接受媒體聯訪，被問到如果台灣能及時爭取到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥物，是否對於減輕台灣醫療量能壓力有很大幫助。

全球COVID-19疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展。陳建仁認為，抗病毒口服藥物的引進勢必對於防疫工作會有很大幫助，但想要看見顯著效果，需要同時搭配民眾高比例接種COVID-19疫苗。

陳建仁進一步分析，近期各界不斷討論境內或邊境防疫管制解封一事，事實上，台灣只要COVID-19疫苗預防接種人口覆蓋率達到一定目標，並且正確使用COVID-19抗病毒藥物，明年疫情能控制得很好。

據中央流行疫情指揮中心日前說明向各大藥廠議約採購COVID-19抗病毒藥物進度，默沙東的口服藥快進入簽約階段，只要11月底通過緊急使用授權（EUA），台灣就可第一時間引進；輝瑞旗下口服藥物部分，已邀請藥廠報告第2期試驗數據及第3期臨床試驗執行規劃，可望盡快在台灣進行臨床試驗。

面對全世界流行的COVID-19，全球疫情都受到良好控制，台灣才能更加快速解封，恢復正常生活。陳建仁提醒，除了控制台灣疫情，台灣在COVID-19疫情下半場仍不可忘記「台灣能幫助（Taiwan Can Help）」精神，持續向世界各國提供協助，以利控制疫情，同時讓全球看到台灣。（編輯：陳清芳）1101017

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