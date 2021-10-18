印度煤炭供應緊張　近3/5燃煤電廠庫存撐不過3天

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印度第2波疫情後的經濟復甦活動推高了電力需求，而煤炭短缺導致電力供應不足，迫使印度北部各邦本月每天停電時間多達14小時。
電力需求迅速飆升加上全球煤炭價格走高，促使印度公用事業企業爭相搶購煤炭─此為印度的主要發電來源。儘管國有印度煤炭公司（Coal India）的煤炭供應創下紀錄，仍無法滿足國內需求。
印度聯邦電網監管機構POSOCO分析數據顯示，10月頭15天，煤炭在印度發電量中的占比躍升至近70%，而整個9月的平均為66.5%。
印度聯邦電力部數據顯示，印度近3/5燃煤電廠目前擁有的煤炭庫存，只能維持3天或更短的時間。
印度全國燃煤電廠的煤炭庫存平均只能維持4天，比兩個月前的平均12天少了2/3。
印度電力部長9月初曾要求官員考慮將煤炭轉移至庫存極度枯竭的燃煤電廠，並將庫存目標從14天減至10天，以便在能源需求上升時，能將煤炭運往最短缺的地區。
印度電力部數據顯示，由於過去兩個月煤炭供應的重新分配，使得庫存為1至3天的燃煤電廠數量增加，庫存超過一週的電廠數量減少。
然而，印度煤炭短缺的公用事業公司已從8月12日的1家，截至本月12日已增至18家。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1101018