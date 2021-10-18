美媒：中國飛彈進展勢讓美尋求全新天基預警

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美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）上月表示，中國在多方面取得巨大進展，其中包括「從太空對全球發動攻擊的潛力」。他暗示，中國正在發展類似前蘇聯曾一度在冷戰時期研發、後來放棄的「分離軌道轟炸系統」（FOBS）。
● 陸新武器猶如「環球飛彈」 更難預測及攔截
科技新聞網站The Drive指出，據稱中國在8月是用一枚長征2C火箭搭載一枚極音速滑翔載具試射，這是長征2C火箭的第77次發射，但北京之前僅公布第76與第78次，漏掉第77次；第78次是在今年8月底。
軌道武器是從地球衛星軌道上對目標發動攻擊，可從兩個相反方向打擊同一目標，更易突破對方反彈道飛彈系統與預警防禦。蘇聯當年的FOBS採用衛星軌道而有別一般陸基、海基洲際飛彈的拋物線彈道，又被稱為環球飛彈。
The Drive認為與傳統洲際彈道飛彈相比，FOBS來自高度更不可預測的維度，用的飛彈至少還是傳統的重返載具，對飛彈軌跡畢竟仍能採取某種程度預測，儘管難度很高。但中國這次是極音速滑翔載具（HGV）搭配FOBS，幾乎無法預測與攔截。
極音速滑翔載具以極高速「從天而降」，飛行上萬公里直奔目標期間可採變軌，完全不同於正常彈道軌跡，且系統可從南極發動攻擊，避開大部分都在北極路徑的美國彈道導彈預警、追蹤與防禦。
● 美勢啟天基防禦競賽 拉北京談限武
攔截這樣的系統也極為困難，因為美國攔截能力主要聚焦較可測的彈道飛彈拋物線軌跡的飛行中段，難以對付有變軌能力目標，極音速飛彈光是在地表發射就已很難獵殺，遑論現在還是從衛星軌道展開攻擊。
The Drive指出，這項令美國措手不及的發展會再給五角大廈更大動力，推動部署全新天基（自太空）早期預警與追蹤系統以對付極音速武器，以及再次且更頻繁地向國會要求更昂貴的飛彈防禦能力。美國也會盡一切可能將中國拉上談判桌，期能獲得某種類型的限武。
中國「環球時報」一篇社評指出，這類頂級國防機密如北京官方不主動對外公布，外界通過技術監測就只能得出推測性的判斷。
● 陸媒：別死盯中國飛彈 美應拉高格局
環時指出，重要的是隨中國經濟科技實力增強，關鍵軍事技術領域縮小與美國的差距、甚至某些單項超越美國是不可擋的趨勢。中國無需與美「軍備競賽」，正常發展軍力就足以不斷削弱美方想要死守的全面優勢。
環時評論認為，今後一段時間美國仍能保持整體軍事優勢，美國無須擔心全球軍事霸權旁落，只不過由於地理靠近和中國投入持續加大，中國在台海、南海地區反超美軍實力形成優勢將是必然，美國在全球範圍的常規軍力優勢也無法翻轉，華府需要更現實一些，重新釐清對華戰略思路，重新構建一定的戰略互信。（譯者：陳亦偉）1101018