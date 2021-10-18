林右昌提「基竹嘉」優先升格 蘇貞昌：各方意見都應重視
基隆市長林右昌日前接受媒體專訪時，針對日前新竹「縣市合併」的議題引發討論，林右昌也表示，應由中央主導基隆市、新竹市、嘉義市的區域整併升格。對此行政院長蘇貞昌則表示，各方提出的意見都該重視，他深知財政困難縣市的辛苦，最重要的是中央、地方合作，讓地方更好。
記者丁上程／綜合報導
2021-10-18 13:36:52
林右昌在接受《自由時報》專訪時，表示應當刪除地方自治法有關「直轄市人口門檻」的相關條文，再由中央主導，從基隆市、新竹市、嘉義市「三個省轄市先行」進行行政區域的整併升格。而針對基隆的部分，林右昌也提出兩個概念，一是整併基隆與新北市的部分海岸線區域，規劃成「北海市」或「大基隆市」；另一概念則是整併基隆、台北以及汐止區，合併為「大台北市」。
對此行政院長蘇貞昌今（18）日上午接受訪問時，表示最重要的還是中央與地方怎麼樣來合作建設地方，主要是因為地方有經費困難的問題，許多立委也積極爭取地方預算，「所以我們就是希望一起來幫忙，至於怎麼樣才能做的好，這各方的意見提出來都應該來重視。」
蘇貞昌強調，自己做過多任地方縣市的首長，深知地方財政比較困難的縣市的辛苦，因此很希望大家一起合作，讓地方更好、國家一起向前。「就像防疫，我們也是大家全體國人一起合作，才能在舉世滔滔說台灣疫情做得最好。」蘇貞昌說，希望大家這一段期間疫苗愈來愈充足，大家盡快施打疫苗，讓整個覆蓋率提高，讓臺灣除了疫情守住外，也能愈來更安全。