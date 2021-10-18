中市藍營議員要求警 「專案」保護陳柏惟

台中市議會今（ 18 ）日進行市長施政報告，針對台中市治安部份，國民黨市議員黃健豪質詢表示，台中治安好嗎？市長自評近幾年已改善很多，最近正進行第二選區立委陳柏惟罷免案，很多政治明星台中助選，說到台中選舉要穿防彈背心，還說立委罷免過程如果被潑糞都不意外。對此盧秀燕嚴正表示，警政署評比，台中治安進步明顯，警察兢兢業業，不該為選舉，汙衊警察汙衊台中。

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台中市第 2 選區立委陳柏惟罷免案， 10 月 23 日進行投票，雙方陣營都在做最後衝刺，黃建豪質詢追問市長，台中治安好嗎？立委陳柏惟罷免案，很多政治明星台中助選，說到台中選舉要穿防彈背心，還說立委罷免過程如果被潑糞，都不意外，質問市長是否認同。

黃健豪指出，民進黨前立委林靜儀、立法委員林昶佐等人，來台中陪同陳柏惟委員掃街時卻說，在台中選舉要穿防彈背心，接下來出現拿鐵棍攻擊、潑糞都不意外，可見這些外地人對台中的治安都還有既定的負面印像。

盧秀燕表示，從警政署評比可見，台中治安明顯進步，但市府要不斷求進步，讓市民住在台中感到安全。對政治人物說台中選舉要穿防彈背心，盧秀燕駁斥，警察兢兢業業，這種說法不公平，對警察是很大汙辱，台灣民主化已經有相當程度，在台灣要穿防彈背心才能投票，這說法也是污辱台灣，呼籲不該為了選舉，汙衊台中汙衊警察。

黃建豪說，陳柏惟才走幾步路就摔倒，警局日前治安會報，要求警方應「專案」特別保護陳柏惟，最後一周，不管步行或車隊，希望警方醫護團隊繼續好好保護，不能發生任何意外。