名家論壇》楊威利／台灣要買核子潛艦？

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※戰術與後勤考量。
※建軍無法一促而蹴。
新聞
10月12日，立委在立院質詢行政院長要不要向美國爭取核子潛艦，新聞一出隨即引發各界議論。
※潛艦很貴、核子潛艦更貴。
首先要說明的是，現代化的武器系統都很貴，單人或小團體操作的武器較便宜（例如迫擊炮等但戰機例外），越多人要一起操作的武器越貴，例如巡防艦等。潛艦由於必須下潛以及作戰，因此通常1艘潛艦的造價會貴於水面艦艇，到底潛艦多貴？
以陳水扁總任內的三項軍購為例，當時為6,108億台幣，計有P-3C反潛機、愛國者飛彈與8艘柴電潛艦，其中潛艦預算含裝備、後勤設施、人員訓練、建造等等需要110億美元（3,800億台幣），粗淺的以3800除以8，約略1艘柴電潛艦475億台幣，核子潛艦呢？
以最近AUKUS同盟為例，澳洲原本希望以560億歐元購買12艘柴電潛艦（其他過程上漲經費），現在「棄單」改買8艘核子潛艦，粗淺的以560除以8計算，1艘核子潛艦70億歐元，再粗淺的以1歐元對30計算，1艘核子潛艦2,100億台幣。
台灣近年軍費不計特別支出約1年100億美元，約略3,000億台幣，現階段比較重大的軍事預算計有新戰機的升級案、高教機案、國艦國造案等，還有8艘潛艦的採購案，這些都需要很多國防經費。許多軍事迷會以國家引進新武器或是汰換舊裝備而感到高興，但軍事裝備越來越貴，除非國民所得大幅增加、稅率一樣或是大幅加稅，否則在未來的幾年內，國軍的有些裝備依舊不會被汰換，因為大多數經費都拿去採購新武器了。
※戰術與後勤考量。
海軍艦艇還有一個特性是，不是帳面上有8艘潛艦就能有8艘潛艦可用，通常（許多軍種的裝備也是）是按照1/3執勤、1/3訓練、1/3維修的比例進行，裝備越複雜，維修的時間就越長，暫且不能列入戰力考量。
除價值高昂外第二個問題是台灣真的需要核子潛艦嗎？澳洲海岸線漫長，核子潛艦可藉由水下高速航行，迅速於本國東西兩處調動，或是潛入西太平洋地區進行攻擊任務的遂行準備。我們得先想好台灣海軍有無在大洋中與中國海軍較量的需求？還是說，我們以同樣的價格去採購多一點的柴電潛艦，當作海岸防禦或遂行水下伏擊作戰為滿足？
第三是先前台灣社會各界才在反核，以替代能源取代核電廠，目前要引進核子潛艦，與現階段廢核訴求相違背。第四是核子潛艦要停哪？因容納核子反應爐與其他裝備，通常核子潛艦排水量會比柴電潛艦大，說白話一點就是核子潛艦「靠」得進去左營嗎？又，蘇澳軍港靠得進去嗎？畢竟潛艦能靠的港口越多，海軍的運用彈性會較大，若現階段無法完成得增設相關的港埠設施。
最後則是通訊、求生。潛艦不若水面艦依靠慣常的通訊方式與岸上基地聯繫，而是用超低頻通訊方式連繫，台灣無論是新引進8艘柴電或是核子潛艦，過往潛艦的通訊設備、岸上的特殊通訊站台設置更新等，均需一倂考量。逃生考量則是潛艦執勤或訓練出意外時，設若發生海難需要救援時，海軍有無適切的救援艦艇與裝備？有的，這部份海軍倒是有所謂的「安海」計畫，取代大字號的新型救難艦。
※建軍無法一促而蹴。
由新型救難艦於2019年底開始建造可知，無論未來海軍何時獲得潛艦，相關單位早已規劃新型救難艦的籌獲，當然有些評論指出這只是汰除大字號艦艇的作為，但凡事有準備總是好的，由於海軍艦艇設計與建造較為複雜，通常沒有一年半載不會成功。
更麻煩的是行政流程與官場文化，企劃與武獲單位盡心籌獲新裝備與武器為其本務，當時規劃採購的武器或是新建置的設備，通常不會在其任內實踐，情況類似前任市長捷運開工，後任市長落成剪綵的狀況。
真正的武器採購的建案，費時相當冗長，計有作戰需求分析、系統分析報告等等等，絕非立委點名說要核子潛艦就有核子潛艦，我們只能說藉由立委的質詢，讓大眾重新思索，引出到底我們需不需要核子潛艦，或是幾艘柴電潛艦與其作戰功用等討論，這類思索與問題的自我回答相信對台灣防務是有所幫助的。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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