7旬農夫下田灑藥不慎中毒 急診救他一命

新竹縣東元綜合醫院表示，一名七十歲的許姓農夫，每天都會巡田務農，身體硬朗，日前在家吃完晚餐後卻突然感到胸悶、呼吸急促，隨後即意識不清，經救護車送至急診室後，發現患者心跳低至每分鐘僅42下，且呼吸困難並伴隨因潮濕引發的濕囉音，經問診檢查發現，老翁疑似因噴灑農藥時防護裝備不足，導致有機磷農藥中毒，好在及時送醫，在給予解毒劑及支持性療法一週後，許姓農夫平安脫離險境、康復出院。

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東元綜合醫院急診科謝政勳醫師表示， 有機磷 (organophosphate) 為台灣毒物諮詢中心諮詢第一名的農藥， 廣泛用於農業用殺蟲劑使用，農藥的名稱千變萬化，如：美文松、達馬松、大滅松、毒絲本、亞素靈、全滅寧、撲滅松等，都是屬於有機磷農藥。中毒的途徑除了口服，也可能在噴灑農藥時不慎吸入導致中毒，當有機磷結合人體內乙醯膽鹼酶，就會使病人處於嚴重的乙醯膽鹼毒性症候群。

謝政勳解釋， 輕度中毒時，可能出現頭昏、頭痛、噁心、嘔吐、多汗、無力等症狀；中度中毒時，開始出現流涎、腹痛、腹瀉、肌肉抽搐、大量出汗、語言障礙、意識不清；如果攝入大量造成重度中毒，恐立即昏迷不醒、大小便失禁、呼吸困難、脈搏微細，導致心臟衰竭及肺水腫而死亡，不可不慎。

急診科謝政勳醫師也提醒， 全世界每年因農藥中毒死亡的人數高達二十萬人；新竹地區因農田腹地廣泛，東元綜合醫院為新竹縣急重症責任醫院，每年都有農藥中毒的個案，臨床救治以「支持性療法」為主，保護病人的呼吸道及循環，必要時進行洗胃及插管治療，也可搭配其他輔助療法像是：活性碳給予、血液透析、血液灌注等。有機磷農藥是少數有解毒劑的農藥，視病人情況給予解毒劑：阿托品(Atropine)及PAM，能大幅降低患者重症及死亡的機率。

由於有機磷產生的症狀表現多樣，需要詳細的病史詢問和完整的理學檢查，才容易正確鑑別病因，如果身邊有人出現疑似農藥中毒時，可將農藥瓶罐包裝於密封袋中一起帶到醫院提供醫療人員鑑識，建議臨場處置：

1 、確認現場環境安全及通風，並通報救護車。

2 、確認病人生命徵象，如果沒有呼吸及心跳盡速實施CPR。

3 、自己或病人的衣物有沾到農藥液體，建議將衣物脫下及沖洗。

4 、不可催吐，催吐反而可能因嗆咳導致吸入性肺炎風險。