7旬農夫下田灑藥不慎中毒 急診救他一命

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝政勳解釋，輕度中毒時，可能出現頭昏、頭痛、噁心、嘔吐、多汗、無力等症狀；中度中毒時，開始出現流涎、腹痛、腹瀉、肌肉抽搐、大量出汗、語言障礙、意識不清；如果攝入大量造成重度中毒，恐立即昏迷不醒、大小便失禁、呼吸困難、脈搏微細，導致心臟衰竭及肺水腫而死亡，不可不慎。
急診科謝政勳醫師也提醒，全世界每年因農藥中毒死亡的人數高達二十萬人；新竹地區因農田腹地廣泛，東元綜合醫院為新竹縣急重症責任醫院，每年都有農藥中毒的個案，臨床救治以「支持性療法」為主，保護病人的呼吸道及循環，必要時進行洗胃及插管治療，也可搭配其他輔助療法像是：活性碳給予、血液透析、血液灌注等。有機磷農藥是少數有解毒劑的農藥，視病人情況給予解毒劑：阿托品(Atropine)及PAM，能大幅降低患者重症及死亡的機率。
由於有機磷產生的症狀表現多樣，需要詳細的病史詢問和完整的理學檢查，才容易正確鑑別病因，如果身邊有人出現疑似農藥中毒時，可將農藥瓶罐包裝於密封袋中一起帶到醫院提供醫療人員鑑識，建議臨場處置：
1、確認現場環境安全及通風，並通報救護車。
2、確認病人生命徵象，如果沒有呼吸及心跳盡速實施CPR。
3、自己或病人的衣物有沾到農藥液體，建議將衣物脫下及沖洗。
4、不可催吐，催吐反而可能因嗆咳導致吸入性肺炎風險。
防範未然，建議落實農藥管理指引，農藥勿隨意分裝，若有必要進行分裝請務必在分裝瓶上註明農藥名稱及成分；勿隨意拆除農藥上外包裝；並將農藥妥善收存，避免孩童誤觸及誤食。