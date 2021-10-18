境外突破性感染28.4%哪隻疫苗保護力最低？林氏璧這麼說
自從新冠疫情以來，疫苗保護力是民眾最關切的議題之一，中央流行疫情指揮中心日前指出，境外移入共有145例突破性感染，佔28.4%，其中以BNT疫苗52例最多。不過，前台大感染科醫師林氏璧表示，境外移入的突破性感染跟疫苗保護力沒有直接關係，這些數據僅反映著從國外入境台灣的人中打BNT和AZ疫苗的人是最多的。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-18 14:46:13
林氏璧說，流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞整理出從今年7月2日至10月15日，境外移入共有510例，其中145例屬打過完整疫苗後的突破性感染，占比達28.4%。而其中BNT有 52 例、AZ 有 33 例、科興 20 例、嬌生 11 例、莫德納 10 例、國藥 9 例。
林氏璧表示，這數據要怎麼解讀？你可以說，所以BNT最容易發生突破性感染嗎？你可以說「哇，所以疫苗根本沒什麼用，都還會突破性感染嗎？」當然不行，因為在以上的數據中沒有分母，不知道分母有多大，每個疫苗保護力都不是100％，這應該只是反映著從國外入境台灣的人中打BNT和AZ疫苗的人是最多的， 如此而已。
林氏璧認為，記者每天去關注突破性感染人數以及疫苗廠牌，不如去追蹤心肌炎，血栓併血小板低下案例的細節呢？林氏璧說，英國的大型研究早已經揭露，突破性感染的人相比於沒打疫苗的人，所有症狀都比較輕，也有近兩倍無症狀感染的機會，連出現長期後遺症（Long COVID）的機率都減少了49%，而且在97萬多名打完兩劑疫苗的成年人，只有2370人(0.2%)出現「突破性感染」。
林氏璧直言，看數據的時候，請永遠要記得分析分子和分母，還有因果關係，「真的不需要一直放大那個2，而忽略了998個人還是沒受到感染呀。」