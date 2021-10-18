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小玉「換臉謎片」遭逮！受害者名單全公開　竟有S級女星

▲小玉被爆涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，目前已遭逮捕。（圖/小玉IG）
▲小玉被爆涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，目前已遭逮捕。（圖/小玉IG）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 14:52:03｜2021-10-18 14:54:41

網紅奎丁去年曾經出面指控，遭到Telegram群組裡有人以AI技術，將網紅及名人的臉換到謎片成為女主角，並且公開在群組販售，其被偷臉的話題人物包括最近話題人脫口秀演員龍龍、網紅蕾拉，甚至連政治人物黃捷、高嘉瑜等等都有，而在警方成立專案小組追查後，發現群組的背後主使者竟然是宣布引退的百萬YouTuber小玉，消息震驚各界。

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據了解，警方是根據Telegram「台灣網紅挖面」群組上的金流上追查，發現該群組帳戶為朱玉宸所有，而朱男就是宣布引退的百萬YouTuber小玉，警方估計，小玉和公司員工等3人涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，不法所得至少有500萬元以上。

消息曝光後，震驚各界，就有網友挖出去年奎丁的爆料影片表示「提告小玉的名單都準備好了，根據奎丁去年影片，以及推特預覽影片整理出詳細的肖像權，很多都是受侵害的可憐網紅們」只見影片中，奎丁去年就表示，最近有非常多女性直播主、網紅、Youtuber都被使用Deep Fake的技術，將臉移植到謎片上去，我們更應該去注意科技所衍生的「新興性別暴力犯罪」。

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▲奎丁去年就拍片踢爆這種Deep Fake的換臉詐騙，也公開受害者名單。（圖/奎丁YT）
而奎丁也公開了所謂群組當中有的臉模，名單超級驚人，包括政治人物、女性Youtuber、外國人甚至連一線當紅的女藝人也全部中鏢，名單被挖出來後，不少網友紛紛傻眼表示「到底在幹嘛.....誰會去買這東西」、「傻眼連蔡依林都有」、「S級人物一堆＝＝這真的告不完」、「怎麼連館長都有啊」。（編輯：張嘉哲）

政治人物：高嘉瑜立委、黃捷議員、學姐黃瀞瑩市府副發言人

YouTuber： 笑笑(小玉搭檔)、愛莉莎莎、白癡公主、滴妹、咪妃、球球、千千、本本、許瑜、奎丁、 美麗妄娜、泥泥汝、阿樂、艾瑞絲、蕾菈、這群人木星、鄭茵聲、關關、Skimmy、可凡、 阿民、陸子玄、解婕翎、妙見神小茉(老高老婆)、電獺少女宇恩、金魚腦、晨晨、品子、 閃亮亮、米砂、魚乾、媛媛、盛夏微涼Ryo、安啾咪、那個女生kiki、眾量級家寧、 一隻阿圓 實況主 桃園娜美、貝莉莓、小墨、小熊、小葵、大魚、老王、學長Abby、Leggy、LNG李迅、 Mita、Rami瑞咪、Sandykaka、葉子、阿寧、月希、開水小姐、蝴蝶兒、妮妮子、 凱琪K7、蛋捲、瑀熙、阿寧

外國人： 柏木由紀、新垣結衣、橋本環奈、伊織萌(伊織もえ)、阿部瑪麗亞、吳卓源、 陳芳語、馮提莫、李元玲、鄧紫棋

藝人：鄭家純、峮峮、粿粿、泱泱、溫妮、Albee、張景嵐、鄧福如、柯佳嬿、黑嘉嘉、苗可麗 、唐綺陽、周曉涵、梁凱莉、吳怡霈、蔡瑞雪、蔡依林、瑤瑤黃喬歆、郭書瑤、曾之喬、 陳意涵、許藍方、馬嘉伶、夏語心、李優、虎牙陳伊、梓梓、喬喬兒、鮪魚徐瑋吟、 邵雨薇、林明禎、愷樂蝴蝶姐姐、 網紅青青、龍龍、祈錦钥、林襄、主播張齡予

男YouTuber：館長

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