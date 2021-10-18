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妙齡女AMH濃度低落險不孕 及早凍卵救「生」機

▲艾微芙國際生殖醫學中心主任楊文瑞醫師建議，有計劃生育的女性，建議及早檢測AMH了解自我卵巢功能。(圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供)
▲艾微芙國際生殖醫學中心主任楊文瑞醫師建議，有計劃生育的女性，建議及早檢測AMH了解自我卵巢功能。(圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-10-18 15:02:14｜2021-10-18 15:17:34

台劇講述當代40歲女性議題的喜劇「俗女養成記」第二季，劇情探討大齡女性面臨生育關卡心理和生理的壓力。女主角因更年期症狀至婦產科看診，女醫師為其檢測AMH，並補上一句話：「你沒時間了！」彷彿給大齡女性當頭棒喝。AMH代表什麼？濃度低落就是不孕？生殖醫學中心醫師曝光隱藏意涵！

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新竹艾微芙國際生殖醫學中心主任楊文瑞醫師解釋，AMH濃度是預測卵巢功能的重要指標，「抗穆勒氏管荷爾蒙(Anti-Mullerian hormone，簡稱AMH)」，是一種醣類蛋白。許多研究報告顯示「卵巢庫存量」高時，AMH濃度愈高，取得的卵子較多、之後形成的胚胎也較多；換句話說，若AMH濃度小於2.0(ng/ml) 代表「卵子庫存量」已處於低水平，小於1.0(ng/ml)則代表「卵巢衰退」；當濃度越趨近於0時，則越接近更年期。簡言之，可將AMH視為「卵巢庫存量」的指標。

「AHM低落並非大齡女子專利！」楊文瑞醫師分享，一名年僅27歲的林小姐，正值適婚年齡，卻因卵巢早衰AMH只有0.7(ng/ml)，幸而早期檢測發現，提早進行凍卵療程，經由三次取卵手術，共收集10顆優值卵子冷凍，為未來存下「生育保險」。倘若未能及早發現，卵巢隨著年齡增長，卵子品質逐年低落，未來恐更難順利著床懷孕，卵巢功能衰退已不專屬於高齡，年輕女性也可能卵巢衰退卻不自知。

楊文瑞醫師解釋，AMH值能最早篩檢出卵巢的功能狀況，經由抽血就能得知，且不受月經周期影響，任何時期抽血濃度都穩定，比起其他預測方式更為便利，女性接受度高。AMH數值除了會隨著年齡增加而下降，接受化療或放射線治療、罹患卵巢巧克力囊腫及曾經接受卵巢手術等，也可能造成AMH濃度的減少。有計劃生育的女性，建議及早檢測AMH了解自我卵巢功能，做好備孕規劃；暫時沒有生育計劃，但不想在未來後悔的女性，也能預先檢測了解自我卵巢狀況。

楊文瑞提醒，當檢查發現卵子庫存量拉警報時，建議盡早凍卵，預先冷凍年輕健康的卵子，利用最新的玻璃化冷凍保存技術（Vitrification）保留珍貴的健康卵子，不必因為心理和生理步伐不一致，追求事業、選擇靈魂伴侶而委屈自己，盡早為未來生育作準備，以免蹉跎歲月，錯過備孕黃金時期，能放心掌握自己的人生步調。

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