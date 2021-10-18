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大安媽祖雕像進度 觀旅局：約需三年完工

▲議員施志昌詢問大安媽祖雕像進度。(圖／柳榮俊攝2021.10.18)
▲議員施志昌詢問大安媽祖雕像進度。(圖／柳榮俊攝2021.10.18)

記者柳榮俊/台中報導

2021-10-18 15:01:18

台中市大安媽祖文化園區媽祖雕像材質確定為石像後，臺中市議會今(18)日市長施政總報告，市議員施志昌續追雕像進度，包括雕像何時可以動工、園區OT進度如何等等，觀旅局長韓育琪表示，初估雕像完工約需3年。

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施志昌表示，上週五大安媽祖文化園區雕像，於鎮瀾宮擲筊決定材質的事，最後擲筊的結果就是用石像。大安媽祖文化園因為區長達三年沒有媽祖雕像，整個園區停置了三年，擲筊結果出來，決定用青斗石來做媽祖雕像，那代表有人願意捐錢蓋媽祖。


施志昌詢問市長盧秀燕，既然確定雕像材質，是不是確定已經有人捐贈雕像？如果確定捐贈，市府預計何時動工？


盧秀燕表示，因為議會決議大安媽祖文化園區媽祖雕像興建不能動用市府預算，必須尋求民間捐贈，目前民間有意願，但地方上對於媽祖雕像材質很分歧，因此這次用擲筊方式決定，尊重媽祖的意見。


施志昌繼續向觀旅局長韓育琪追問雕像進度。韓育琪表示，目前已經同步在進行促參的可行性評估，材質確定後，也會召開捐贈計畫審查會，另外還有結構外審以及相關的執照申請。


施志昌說，捐贈的企業是要捐錢還是捐財物？媽祖雕像的高度約略多少？


韓育琪表示，會由捐贈企業完成雕像後捐贈，目前規劃設置高度為25公尺。由於目前還要結構外審與執照申請，初估約需一年的時間，接下來建造雕像的工程約需兩年。


施志昌表示，大安媽祖文化園區的規劃進度影響大安的發展，如果雕像開工愈晚，也根本不會有廠商想參與OT，而大安媽祖文化園區停擺三年至今。而現在到媽祖雕像完成還需要三年的時間，大安媽祖文化園區又可能再閒置三年。

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