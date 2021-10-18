竹科人超敢生 「試管嬰兒補助」諮詢量直線成長3成

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新竹艾微芙國際生殖醫學中心顏副理表示，試管嬰兒補助方案開跑後，諮詢意願踴躍，詢問人數直線成長3成，網路及現場申請人數每月超過100位，換言之約有100對以上的夫妻有試管嬰兒的需求。擴大補助後，夫妻只要一方為我國國籍，妻子未滿45歲，在沒有避孕措施，且有規律性生活一年以上仍未懷孕，經醫師診斷需進行人工生殖療程者，就可至合格的生殖機構申請補助，補助計畫1.提高補助年齡到45歲；2. 一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元；3.補助次數提高上限6次等。
值得一提的是，疫情期間很多夫妻經濟上都受到衝擊，原本因為經濟考量預計安排明年開始試管療程的張太太，受惠於7月國健署試管補助方案，迅速且順利完成申請補助，近期開心的跟我們分享她提早當媽媽的喜悅，因國健署授權由生殖中心申請諮詢一條龍服務，能穩穩追蹤客戶療程，全力幫助未來爸媽好孕降臨。
艾微芙國際生殖醫學中心盧凡醫師也分享，大新竹地區客戶多在竹科工作，竹科夫妻往往因為工作壓力大、太晚生育影響受孕。一位任職竹科某公司的主管自述，與妻子嘗試懷孕三年，結婚前從沒想過會有不孕的問題，鼓起勇氣在外院進行人工療程卻無果，加上獨生子的壓力，重擊夫妻信心，直到來到艾微芙利用ERA檢測，找到最佳植入時機，一舉喜獲麟兒，兒子出生當下，初為人父的他淚流滿面，心中滿是感激。幸運的是，除了必備的求神拜佛保佑，「理科夫妻」更講求數據報告，勇於尋求專業生殖醫學檢查，願意追溯不孕的原因，更能找對問題，解決問題，不浪費生育黃金時間，提早與寶寶相遇。
盧凡醫師表示，台灣每年出生不到20萬個新生兒，其中約1萬個新生兒是靠人工生殖出生，以艾微芙國際生殖醫學中心為例，創院迄今已成功孕育超過三千名試管寶寶。補助到位後，夫妻的選擇更多，申請補助的客戶可依循計畫走；選擇自費的客戶，也能保持開放心態，順著身體狀況選擇最佳植入時機。
在新觀念上，年輕父母較不介意外人看法，願意大方分享試管過程，不孕不是誰的錯，只是需要先進的醫學技術助一臂之力，如今殷殷期盼的試管補助到位，有望減輕不孕夫妻求子的負擔，夫妻關係更為融洽，盡早實現擁有孩子的夢想，安心好孕、放心順產。