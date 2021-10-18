朝馬轉運中心蓋不蓋？　交通局長：沒有適合用地

台中市議會今 (18) 日召開定期會，進行市長施政總報告議程，民進黨市議員林祈烽批評市長盧秀燕講的「開不了工的，要開工；完不了工的，要完工。」只是在誇口吹噓，他舉例說，台灣智慧營運塔在市長上任近 3 年的時間，結果是市府不要蓋了，要改成 BOT 由民間來興建和營運，顯然市長是為了明年的選舉，在搞緩兵之計，先拖過明年選舉之後再來說。

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林祈烽指出，有 9 家國道客運公司設有轉運點的西屯朝馬地區，市政府到底要不要蓋轉運中心？

交通局長葉昭甫表示，朝馬轉運站都是民間業者自己租地找地方蓋，從中港交流道下來，朝馬周邊又沒有大到超過 1 公頃以上的公有地可以做轉運站；原先的交六用地又有土地爭議，政府已無法繼續推動做為轉運站的計畫，未來針對捷運藍線開通，可能會和擁有自有土地的客運業者合作，在低樓層部份設轉運站。

林祈烽質疑，朝馬轉運中心講了快 10 年，同一個時間規劃的豐原轉運中心，今年底都已經要完工了，朝馬轉運中心到現在都還不知道要設在哪裡？如果碰到百貨公司的週年慶或折扣促銷活動，加上各家國道客運業者行駛中的大客車，整個交通壅塞到連台灣大道都大塞車，讓台中市民苦不堪言。

林祈烽認為，交通局長可能不常到朝馬周邊，所以沒有遇過朝馬地區大塞車的景況，只會講朝馬只是一個區域性轉運的節點，難道局長認為朝馬轉運中心真的不值得市府來興建嗎？