缺工拉緊報！桃園市移工大減4000人

受到新型冠狀肺炎疫情影響，台灣移工人數銳減，導致本來就缺工的工程項目急需人力。桃園市勞動局坦言，疫情後移工少了4000多人，以製造業、營造業影響最甚，桃園市市府已推出缺工就業獎勵，做滿18個月最高可領10.8萬元，以此吸引民眾就業。 桃園市議員陳治文針對此現象表示，擔憂很多大工程因缺工而延宕。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-18 15:27:15
桃園市勞動局外勞事務科科長陳秋媚則指出，桃園在疫情爆發前移工人數達11.9萬人，目前僅剩11.5萬人。「由於疫情因素，中央規定移工不可入境，印尼最早禁止，自去年12月就無法入境。印尼籍移工多數有7成從事看護工，越南籍與菲律賓籍移工則多數從事須輪班或付出大量勞力的粗工工作。」
陳秋媚說。「的確接獲許多雇主反映找不到24小時看護很困擾，而長照系統雖然可以給予協助，但通常都是需要24小時看護工照料的長者，長照機構只能提供1、2小時的看護服務，實在難以有太大幫助。」
由於缺工嚴重，政府祭出就業獎勵，鼓勵國人應徵。就業職訓服務處處長劉玉儀分析，營造業因營建工程時間長，如模板工、鐵工等因要付出大量勞力、風吹日曬雨淋，使國人對粗工的就業意願低，每逢夏季會更難找人。如今推出缺工就業獎勵，前6個月每月可領5000元，中期6個月每月可領6000元，最後6個月每月可領7000元，18個月總計可獲額外的10.8萬元獎勵金。
除此之外，桃園市議員林政賢提及，桃園移工人數為六都之冠，但桃園移工訪視員人數僅44人，每名訪視員要面對2655名移工，疫情期間移工的防疫也是重中之重，認為應該增加員額，以免人力匱乏。對此勞動局局長吳宏國回應，已向勞動部爭取，預計明年能新增訪視員名額。