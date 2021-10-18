王柏傑挽回舊愛做傻事　揭11年前瘡疤「不覺得丟臉」

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邵雨薇戲裡飾演扶養10歲小孩的單親媽媽，大學時期意外懷有身孕，獨自扶養年幼兒子。要是意外有了小生命會怎麼做？邵雨薇說：「我不會讓這件事情發生，按照步驟、順序當然是最舒服的狀態，真的中了我還是會生，生命很重要，不可以隨便處理這件事。」王柏傑率性回應：「生下來啊，但是我回應不準，這不是我的身體，要尊重女生的意願。」
戲裡嘗試交友軟體的邵雨薇，本人真的探過究竟：「我之前有因為籌備某部戲去下載交友軟體，因為我不太方便露臉，所以我用我高雄好朋友的照片當大頭貼，但是她已經結婚還是一個媽媽，沒想到一直有人來加好友、留言說要認識，因為她也是一位美女，但我沒有去跟網友聊天，就是觀察上面形形色色的人，在玩交友軟體時他們講話的方式是怎麼樣的，然後有一天我告訴朋友這件事情，她直接說你要害死我啊，被人知道怎麼辦？我都已經結婚有小孩了。」
談到與邵雨薇首次合作有什麼感想？王柏傑開玩笑說：「合作最大的感想是邵雨薇臉真的很小，我前天晚上都不能喝水，因為會水腫，我的臉在她旁邊會顯得很大。」王柏傑也讚賞邵雨薇的臨場反應：「跟雨薇對戲我覺得很開心，我跟她合作比較不會完全照著劇本走，有時候沒有讓她知道我等一下要加入哪些新的想法，但她反應很快會馬上接到我的東西然後再丟回來給我，反而換成我卡住，她真的很棒很榮幸可以與她一起拍戲。」《比悲傷更悲傷的故事》10月22日於Netflix播出。
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