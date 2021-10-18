Xbox變冰箱了！官方公佈迷你冰箱外觀「塞得下一台XSX」

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Aaron Greenberg 簡短的影片不僅介紹了這款冰箱的所有特色，更了解玩家想看到的意外驚喜。這款迷你冰箱比看起來大得多，AaronGreenberg 從裡面拿出一台真正的Xbox Series X主機，展示了它的容量。
@aarongreenbergXbox Series X Mini-Fridge Is Real! #Xbox #Gaming #minifridge
♬ Sunny Day - Ted Fresco
此外，冰箱門上的Xbox圖示在開啟時會發亮，而冰箱前置hub還有一個USB介面，Aaron Greenberg也使用了這個接口為手把充電。
由於方方正正的外型， Xbox Series X 初公開後時被不少玩家揶揄「很像冰箱」與製作迷因，不過微軟抓緊風向，在主機上市前為幾名 Youtuber 與藝人打造了全尺寸版本的 XSX 冰箱引起網友話題。而迷你冰箱的誕生，則是 Aaron Greenberg 於今年 4 月 twitter 「#BestOfTweets」品牌投票立下的「祭品文」，在贏下投票成為人氣品牌後，微軟也履行承諾實施了XSX迷你冰箱量產計畫。