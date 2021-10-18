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Xbox變冰箱了！官方公佈迷你冰箱外觀「塞得下一台XSX」

▲微軟日前宣布xbox迷你冰箱即將開放預購（圖/微軟xbox mini fridge）
▲微軟日前宣布xbox迷你冰箱即將開放預購（圖/微軟xbox mini fridge）

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-18 16:12:38

Xbox 近日宣布，今年 6 月在「Xbox & Bethesda Games Showcase」發表會中亮相、以 Xbox Series X 主機造型設計的「 Xbox 迷你冰箱」，確定將於今年 12 月在北美與歐洲地區推出。

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Xbox 遊戲行銷總經理 Aaron Greenberg 日前在抖音，展示了這款即將推出的 Xbox 迷你冰箱。儘管一開始「長得像冰箱」只是玩家對主機外觀的調侃，但在Xbox Series X迷你冰箱正式以「產品」面世並開放預購後，很快就變成了玩家們朝思暮想的東西。

Aaron Greenberg 簡短的影片不僅介紹了這款冰箱的所有特色，更了解玩家想看到的意外驚喜。這款迷你冰箱比看起來大得多，AaronGreenberg 從裡面拿出一台真正的Xbox Series X主機，展示了它的容量。

此外，冰箱門上的Xbox圖示在開啟時會發亮，而冰箱前置hub還有一個USB介面，Aaron Greenberg也使用了這個接口為手把充電。

▲xbox迷你冰箱門上有置物架，並附有兩片可拆卸層板
▲xbox迷你冰箱門上有置物架，並附有兩片可拆卸層板
由於方方正正的外型， Xbox Series X 初公開後時被不少玩家揶揄「很像冰箱」與製作迷因，不過微軟抓緊風向，在主機上市前為幾名 Youtuber 與藝人打造了全尺寸版本的 XSX 冰箱引起網友話題。而迷你冰箱的誕生，則是 Aaron Greenberg 於今年 4 月 twitter 「#BestOfTweets」品牌投票立下的「祭品文」，在贏下投票成為人氣品牌後，微軟也履行承諾實施了XSX迷你冰箱量產計畫。


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