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藝博會22日登場　10畫廊結盟合作盼造疫後產業新商模

▲「就在藝術空間」將呈現藝術家陳俊宇的行為演出《_USED TO》。
▲「就在藝術空間」將呈現藝術家陳俊宇的行為演出《_USED TO》。

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-18 16:15:07

台北國際藝術博覽會即將22日於世貿一館登場，其中10間台灣參展畫廊，有感於疫情對全球藝術產業的衝擊，共同發起「ART POWER」計畫，首次在博覽會中以結盟合作、資源共享的方式組成專區，提出對藝術界共同創造的願景，另外各畫廊也將在各自展位以「展中展」呈現例外於主展區型態的項目，讓國際看見台灣豐沛的藝術能量。

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台北國際藝術博覽會為每年的展覽盛會，有別於過往單打獨鬥的運作型態，TKG⁺、双方藝廊、加力畫廊、伊日藝術計劃、安卓藝術、亞紀畫廊、耿畫廊、就在藝術空間、絕版影像館、誠品畫廊等10間畫廊，因應疫情對產業的衝擊，發展出策略性結盟，共同推動國際交流，將台灣的在地藝文環境與國際脈動同步進展。

該計畫發言人胡朝聖表示，在全球化下，台灣的藝廊不該單打獨鬥，「藝術將我們連結起來，並帶來力量，雖然在海島，但我們跟世界對話、與全世界創造連結，相信畫廊可以扮演這樣的生力軍，一起做一些有價值的事情。」

「ART POWER」表示，疫情的不確定狀態常態化體現了生命恆動的情境，因此「ART POWER」提出展中展單元「例外狀態」，每一間參展畫廊將以「例外於主展區」作為方針，提出各自對「例外」意義的詮釋，多元觀點包含了繪畫、雕塑、攝影、錄像、複合媒材裝置、數位互動、行為表演等不同形式的創作，呈現各個畫廊如何用藝術展開對新常態的各種想像。

以「就在藝術空間」為例，將呈現藝術家陳俊宇的行為演出《_USED TO》，陳俊宇將每天8小時在由紙堆製成的台座上不間斷地演出，一層一層以刀片切割他的身體輪廓，留下其身形曲線的紙片，有如冥想過程的體現，也似是由時間拼接而成的精神地景。

胡朝聖說，希望從2021的博覽會開始，讓藝文圈看到十家畫廊集結的力量，更希望透過這個團結推升整體環境，期待這種合作模式作為未來產業協作的可能性之一，也啟動台灣當代藝術界的力量，為觀眾在疫情下帶來最豐沛的國際藝術饗宴。
 

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