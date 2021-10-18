藝博會22日登場　10畫廊結盟合作盼造疫後產業新商模

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該計畫發言人胡朝聖表示，在全球化下，台灣的藝廊不該單打獨鬥，「藝術將我們連結起來，並帶來力量，雖然在海島，但我們跟世界對話、與全世界創造連結，相信畫廊可以扮演這樣的生力軍，一起做一些有價值的事情。」
「ART POWER」表示，疫情的不確定狀態常態化體現了生命恆動的情境，因此「ART POWER」提出展中展單元「例外狀態」，每一間參展畫廊將以「例外於主展區」作為方針，提出各自對「例外」意義的詮釋，多元觀點包含了繪畫、雕塑、攝影、錄像、複合媒材裝置、數位互動、行為表演等不同形式的創作，呈現各個畫廊如何用藝術展開對新常態的各種想像。
以「就在藝術空間」為例，將呈現藝術家陳俊宇的行為演出《_USED TO》，陳俊宇將每天8小時在由紙堆製成的台座上不間斷地演出，一層一層以刀片切割他的身體輪廓，留下其身形曲線的紙片，有如冥想過程的體現，也似是由時間拼接而成的精神地景。
胡朝聖說，希望從2021的博覽會開始，讓藝文圈看到十家畫廊集結的力量，更希望透過這個團結推升整體環境，期待這種合作模式作為未來產業協作的可能性之一，也啟動台灣當代藝術界的力量，為觀眾在疫情下帶來最豐沛的國際藝術饗宴。