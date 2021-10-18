去年就換臉韓國瑜！小玉自爆花錢買它 犯罪證據挖出全愣
網紅奎丁去年曾經出面指控，遭到Telegram群組裡有人以AI技術，將網紅及名人的臉換到謎片成為女主角，並且公開在群組販售，其受害者從政客到網紅甚至是女藝人都有，結果檢警調查發現，這幕後主使者就是引退YouTube界1年多的小玉（朱玉宸），消息震驚各界。而就有網友挖出小玉之前的影片，表示去年小玉就曾經購買這樣的技術，將政客韓國瑜換臉，影片再度引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 16:39:52
小玉去年愚人節時，發布影片透露，自己在某個QQ社群軟體上花費150人民幣（約新台幣652元），購買一款AI換臉技術「Deep Fake」，「只花了僅僅30分鐘和配音員，就可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的任何話語」，如影片一開始，旁白詢問「請問韓總看過小玉的影片嗎？」結果影片中合成的韓國瑜表示「喔～有聽過！小玉這個人就是一個字！爛！專門拍爛片，可憐哪」但韓國瑜本人根本沒講過這些話語過。
而如今，小玉因為涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，不法所得至少有500萬元以上，遭到警方逮捕，就有網友翻出該段影片在PTT貼文指出「用150元人民幣創造千萬台幣的收入，還有之前當Youtuber的行銷手法，和玩美股賺錢，小玉的賺錢頭腦.....算是鬼才嗎？」
貼文一出，網友紛紛回到當時影片重新觀看並表示「原來去年發現這個之後，後續繼續拿來犯罪，超鐵的證據」、「直接鐵證了....去年就先玩韓國瑜」、「每個人都去告他的話，不法獲利被沒收又要賠到脫褲子了」、「他有那麼缺錢嗎.....為何都要走險棋」、「哪們子鬼才，被抓去關算鬼才嗎？」、「扯到爆，去年就埋伏筆了....犯罪證據鐵證」。（編輯：張嘉哲）