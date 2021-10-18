林右昌喊基隆升格 侯友宜：國土規劃不是單一人說了算
繼新竹喊出縣市升格後，今（18）日基隆市長林右昌接受專訪時也提出基隆要升格，他主張成立「大台北市」或「北海市」，囊括新北7個行政區；對此，新北市長侯友宜直言，一個國土規劃都要從上位來思考，不是單一人或是誰來說了算，必須要考量整體的國家的發展的策略，「不是想到哪裡就做到哪裡」。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-18 16:29:57
林右昌提出兩種版本的縣市升格計畫，第一種是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」；另外一種則採取基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」，林右昌認爲，兩種版本都可行。
對此，行政院長蘇貞昌態度中立，他表示，最重要的還是中央與地方怎麼樣來合作建設地方，主要是因為地方有經費困難的問題，許多立委也積極爭取地方預算，「所以我們就是希望一起來幫忙，至於怎麼樣才能做的好，這各方的意見提出來都應該來重視。」
新北市長侯友宜則認為，一個國土規劃都要從上位來思考，不是單一人或是誰來說了算，必須要考量整體的國家的發展的策略，不是想到哪裡就做到哪裡，希望執政黨也好，認為國家在做整個國土規劃的時候，要詳細的去做好評估，而且如果評估好，該去做的就要全力以赴。
侯友宜說，新北市目前也受到財政收支劃分法的影響，所以我們的預算跟經費，仍然有待中央在整個法令的修改上、國土規劃的修改上，如何把它做的更完整，大家都是為國家好，大家就團結在一起全力的往前走。