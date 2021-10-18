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特企／新光銀行首家高雄雙語分行喬遷新開幕

▲由新光銀行高雄分行翁純珍協理、謝長融總經理、興總建設盧國烽董事長、新光銀行李增昌董事長、李紀珠副董事長、新光人壽黃敏義總經理及一卡通票證公司李懷仁董事長共同出席高雄分行喬遷開幕典禮。
▲由新光銀行高雄分行翁純珍協理、謝長融總經理、興總建設盧國烽董事長、新光銀行李增昌董事長、李紀珠副董事長、新光人壽黃敏義總經理及一卡通票證公司李懷仁董事長共同出席高雄分行喬遷開幕典禮。

本報訊

2021-10-18 16:44:57

新光銀行高雄分行深耕高雄地區已逾十八年，為提供客戶更舒適的環境，將分行喬遷至苓雅區青年二路營業服務，於日前舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行李增昌董事長、興總建設盧國烽董事長、新光銀行李紀珠副董事長、謝長融總經理及新光人壽黃敏義總經理共同主持剪彩儀式，一卡通票證公司李懷仁董事長也到場和與會貴賓、客戶共享分行喬遷開幕之喜。

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李增昌董事長於致詞表示：高雄地區是新光銀行長期努力耕耘的南部重心，在市政府團隊的推動與努力下，充滿許多商機。分行喬遷新址所在的苓雅區，以高雄市政府與文化中心座落地段為核心，結合週邊三多商圈、苓雅夜市、85景觀大樓形成主要商圈，該區擁有百貨公司、傳統市場、夜市、各類餐廳等，商業機能非常活絡，希望藉由分行的喬遷新營運，帶給客戶更好的金融服務環境。

總經理謝長融表示，配合政府推動「2030雙語國家政策」，新光銀行將南部首家雙語分行設立於高雄分行，目前在北中南三區已先各自設置一間雙語示範分行，除了立足深耕在地化經營，更擴大外籍人士及觀光客的金融服務。

新光銀行為感謝客戶的肯定，特別推出限時外幣尊榮存款專案，全新客戶持新資金，享美元定存3個月年息0.9%優惠，單筆最低承作金額為美元5萬元(含)，每人承作限額為美元20萬元(含)；在信用卡優惠方面，10月起新光信用卡可於7-11便利商店刷卡消費，讓行動支付更貼近生活，此外，振興五倍券綁定新光卡同時勾選綁定「開就賺」高雄券者，即可同時參加高雄券活動，符合消費門檻者即可額外獲得高雄市政府加碼提供等值新臺幣1,000元高雄券(實體券)，讓您的消費回饋滿滿。

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