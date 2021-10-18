特企／新光銀行首家高雄雙語分行喬遷新開幕

新光銀行高雄分行深耕高雄地區已逾十八年，為提供客戶更舒適的環境，將分行喬遷至苓雅區青年二路營業服務，於日前舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行李增昌董事長、興總建設盧國烽董事長、新光銀行李紀珠副董事長、謝長融總經理及新光人壽黃敏義總經理共同主持剪彩儀式，一卡通票證公司李懷仁董事長也到場和與會貴賓、客戶共享分行喬遷開幕之喜。
李增昌董事長於致詞表示：高雄地區是新光銀行長期努力耕耘的南部重心，在市政府團隊的推動與努力下，充滿許多商機。分行喬遷新址所在的苓雅區，以高雄市政府與文化中心座落地段為核心，結合週邊三多商圈、苓雅夜市、85景觀大樓形成主要商圈，該區擁有百貨公司、傳統市場、夜市、各類餐廳等，商業機能非常活絡，希望藉由分行的喬遷新營運，帶給客戶更好的金融服務環境。
總經理謝長融表示，配合政府推動「2030雙語國家政策」，新光銀行將南部首家雙語分行設立於高雄分行，目前在北中南三區已先各自設置一間雙語示範分行，除了立足深耕在地化經營，更擴大外籍人士及觀光客的金融服務。
新光銀行為感謝客戶的肯定，特別推出限時外幣尊榮存款專案，全新客戶持新資金，享美元定存3個月年息0.9%優惠，單筆最低承作金額為美元5萬元(含)，每人承作限額為美元20萬元(含)；在信用卡優惠方面，10月起新光信用卡可於7-11便利商店刷卡消費，讓行動支付更貼近生活，此外，振興五倍券綁定新光卡同時勾選綁定「開就賺」高雄券者，即可同時參加高雄券活動，符合消費門檻者即可額外獲得高雄市政府加碼提供等值新臺幣1,000元高雄券(實體券)，讓您的消費回饋滿滿。