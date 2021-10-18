林右昌提基北合併「大台北市」 柯文哲：因為選舉要到了
新竹市長林智堅日前對外倡議，新竹縣市應該合併後升級為直轄市，而基隆市長林右昌日前在接受媒體專訪時，也提出「基竹嘉」三縣市應優先升格，並建議基隆與新北沿海區域合併為「大基隆市」，或是基隆、台北與汐止區合併為「大台北市」。對此台北市長柯文哲今（18）日下午回應，表示「千萬別因為選舉到了就搞縣市合併」，直言現階段六都已經是不健康狀況了，還要加上什麼第七都？
記者丁上程／台北報導
2021-10-18 17:10:34
林右昌在接受《自由時報》專訪時，表示應當刪除地方自治法有關「直轄市人口門檻」的相關條文，再由中央主導，從基隆市、新竹市、嘉義市「三個省轄市先行」進行行政區域的整併升格。而針對基隆的部分，林右昌也提出兩個概念，一是整併基隆與新北市的部分海岸線區域，規劃成「北海市」或「大基隆市」；另一概念則是整併基隆、台北以及汐止區，合併為「大台北市」。
針對林右昌的縣市升格說法，柯文哲今（18）日下午表示，台灣要進行國土計畫或是行政區重劃，方向是對的，但是過去搞出一個六都，「台灣需要六都嗎？這顯然是因人設事，或是為政治上而做，這不對。」柯文哲說，台灣國土規劃甚至是行政區重劃得慎重考慮、長遠規劃，千萬不要因為選舉到了就搞縣市合併升格。