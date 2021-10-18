夢幻異國戀曲？ 中警一年攔阻逾百件

交友軟體讓現代人的交友管道更加多元，疫情期間網路戀曲成為主流愛情方式，也讓許多人沉浸在詐騙集團設下的桃色陷阱裡而不自知。臺中市政府警察局刑事警察大隊統計今年1至9月假交友真詐騙案件，比去年同期多出百餘件；臺中市刑大特地繪製厭世風格的「夢幻異國戀曲」詐騙影片，透過詼諧的對話及另類、新穎的宣導方式，呈現異國戀曲如何先攻心後騙錢，是類詐騙金額從數千元至百萬元，希望民眾看完影片，除了會心一笑外，更能熟悉這類詐騙手法避免遭害。
記者鄧力軍/台中報導
2021-10-18 18:00:28
跨國詐騙集團多針對熟齡男女下手，會在交友軟體上設定不同行業、身分，針對不同族群的熟齡男女行詐，先投其所好，如每日甜言蜜語、噓寒問暖、假意交往，網戀時間可達數月甚至一年，以「放長線釣大魚」手法，先博取被害人信任，續以「想來臺長相廝守但行李在海關遭扣押」、「購買名牌商品欲贈送女友亦遭海關扣押」需繳費贖回或「家屬重病需開刀，惟人在國外無法支付費用需匯款救急」等理由，要求被害人先行協助支付，被害人深陷甜蜜網戀，相信真愛無敵、不疑有他，俟詐騙集團收到款項直接失聯斷訊後，才知道被騙。
臺中市刑警大隊呼籲，近來詐騙手法層出不窮，常利用網路個人資料隱匿性高等特性，假冒良好職業，營造單身或中年不幸喪偶等癡情形象，配上年輕貌美或成熟帥氣的大頭貼，先以溫情攻勢取得信任後，再找資金週轉、代付關費、家有急用等藉口索取金錢，被害人一但進行跨國匯款就難以追回帳款，請民眾務必小心防範，若發現有可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。