破萬奢寵！小資女也能變貴婦　五倍券入手頂級保養超划算

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價值8,395元的「皇家蜂王乳雙導精華組」週年慶優惠只要5,175元，如果一次「梭哈」5倍券入手，還可再加贈價值1,711元的「蜂王乳雙星禮」，內含皇家蜂王乳雙導精華體驗禮（輕巧盒裝版）、皇家蜂王乳蜂蜜修護霜7ml。買5千便可將價值破萬元的明星保養品一次帶回家！
向來是貴婦最愛的香緹卡，小資女也有機會可以享受奢華體驗！即日起使用實體振興券或綁定指定信用卡消費，最高除可享受超過5,600元的回饋，更直接送最經典的限量五月玫瑰花水。
香緹卡推出的超值方案搭配百貨週年慶活動，最高消費5千直接放大1萬。單筆使用振興五倍券消費5,000以上，就能獲贈「玫瑰療癒禮」乙份，包含五月玫瑰花妍露（100ml正貨）或花妍水凝頰霜（正貨）與頭肩頸釋壓按摩券（30分鐘），價值5,300～5,616元。
法國頂級芳療保養品牌DARPHIN即日起至10/31止，只要使用五倍券消費，即可把週年慶明星優惠組合帶回家，更寵粉推出新客會員升級、滿額點數大放送、5倍加碼禮三重好禮。並將今年10月才推出的抗老新品「深海翡翠魚子緊緻眼唇霜」納入活動陣容，購入「深海眼唇霜新品組」可獲贈維他命A精露膠囊14顆，再加贈芳香精露1.4mlx5（價值2,072元），買1送7，直接把價值7,712元的頂級眼周療癒新品帶走。
換季入秋肌膚容易躁動不安，DARPHIN推出「小清新粉紅透亮組」奢寵攻略，內含全效舒緩精華液50ml、全效舒緩健康乳100ml、全效舒緩化妝水200ml，價值8,317元，只要使用5,000元面額振興券再加現金355元就可通通帶回家，大方再加贈芳香精露1.4ml x 5（價值2,072元）。
伊麗莎白雅頓極大化五倍券優惠，不只推出58折「抗痕玫瑰金膠囊組」、61折「時空膠囊入門組」等特惠方案。即日起至10/31，凡使用紙本五倍券或出示數位憑證，單筆消費滿5,000元，現場直接折抵500元；若有購買8月新品「玫瑰金無痕眼霜」正貨，並額外加贈「綠茶無花果香水100ml」或「第五大道香水紐約風情限定版75ml」價值1,800元香水一瓶。