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破萬奢寵！小資女也能變貴婦　五倍券入手頂級保養超划算

▲五倍券讓小資女變貴婦！史上最無痛入手頂級保養，破萬奢寵攻略。（圖／嬌蘭、香緹卡）
▲五倍券讓小資女變貴婦！史上最無痛入手頂級保養，破萬奢寵攻略。（圖／嬌蘭、香緹卡）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-18 18:07:53｜2021-10-18 18:12:27

五倍券有感上路！連頂級高奢保養品也推出專屬活動搶客，趁著週年慶加碼掀起優惠狂潮，超有感極大化五倍券效益，推出「買5千拿1萬」、買1送7、超值58折組合等方案，史上最無痛入手奢寵保養品必看攻略，《Nownews》幫小資族整理，趕緊衝一波買起來！

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▲嬌蘭人氣商品皇家蜂王乳系列。（圖／嬌蘭）
▲嬌蘭人氣代表皇家蜂王乳系列。（圖／嬌蘭）
法國嬌蘭超有誠意！將詢問度極高的人氣爆款作為回饋主角，蜂王乳系列中的最強精華「雙精瓶」，能導出廢物、導入修護，雙管齊下拯救口罩肌，讓肌膚重返滑嫩透亮緊緻。品牌保養五大天后包括皇家蜂王乳蜜露、平衡油、雙導精華、冰滴眼萃、修護晚霜，皆在本次週年慶指定單品或特惠組合之列。

▲週年慶使用五倍券選購「皇家蜂王乳雙導精華組」，以5,175元入手價值破萬人氣保養組合。（圖／嬌蘭）
▲週年慶使用五倍券選購「皇家蜂王乳雙導精華組」，以5,175元入手價值破萬人氣保養組合。（圖／嬌蘭）
價值8,395元的「皇家蜂王乳雙導精華組」週年慶優惠只要5,175元，如果一次「梭哈」5倍券入手，還可再加贈價值1,711元的「蜂王乳雙星禮」，內含皇家蜂王乳雙導精華體驗禮（輕巧盒裝版）、皇家蜂王乳蜂蜜修護霜7ml。買5千便可將價值破萬元的明星保養品一次帶回家！

▲經典限量五月玫瑰花水。（圖／香緹卡）
▲經典限量五月玫瑰花水。（圖／香緹卡）
向來是貴婦最愛的香緹卡，小資女也有機會可以享受奢華體驗！即日起使用實體振興券或綁定指定信用卡消費，最高除可享受超過5,600元的回饋，更直接送最經典的限量五月玫瑰花水。

▲「玫瑰療癒禮」。（圖／香緹卡）
▲「玫瑰療癒禮」。（圖／香緹卡）
香緹卡推出的超值方案搭配百貨週年慶活動，最高消費5千直接放大1萬。單筆使用振興五倍券消費5,000以上，就能獲贈「玫瑰療癒禮」乙份，包含五月玫瑰花妍露（100ml正貨）或花妍水凝頰霜（正貨）與頭肩頸釋壓按摩券（30分鐘），價值5,300～5,616元。

▲「深海眼唇霜新品組」。（圖／DARPHIN）
▲「深海眼唇霜新品組」。（圖／DARPHIN）
法國頂級芳療保養品牌DARPHIN即日起至10/31止，只要使用五倍券消費，即可把週年慶明星優惠組合帶回家，更寵粉推出新客會員升級、滿額點數大放送、5倍加碼禮三重好禮。並將今年10月才推出的抗老新品「深海翡翠魚子緊緻眼唇霜」納入活動陣容，購入「深海眼唇霜新品組」可獲贈維他命A精露膠囊14顆，再加贈芳香精露1.4mlx5（價值2,072元），買1送7，直接把價值7,712元的頂級眼周療癒新品帶走。

▲「小清新粉紅透亮組」。（圖／DARPHIN）
▲「小清新粉紅透亮組」。（圖／DARPHIN）
換季入秋肌膚容易躁動不安，DARPHIN推出「小清新粉紅透亮組」奢寵攻略，內含全效舒緩精華液50ml、全效舒緩健康乳100ml、全效舒緩化妝水200ml，價值8,317元，只要使用5,000元面額振興券再加現金355元就可通通帶回家，大方再加贈芳香精露1.4ml x 5（價值2,072元）。

▲暢銷冠軍「超進化黃金導航膠囊」。（圖／伊麗莎白雅頓）
▲暢銷冠軍「超進化黃金導航膠囊」。（圖／伊麗莎白雅頓）
伊麗莎白雅頓極大化五倍券優惠，不只推出58折「抗痕玫瑰金膠囊組」、61折「時空膠囊入門組」等特惠方案。即日起至10/31，凡使用紙本五倍券或出示數位憑證，單筆消費滿5,000元，現場直接折抵500元；若有購買8月新品「玫瑰金無痕眼霜」正貨，並額外加贈「綠茶無花果香水100ml」或「第五大道香水紐約風情限定版75ml」價值1,800元香水一瓶。

▲超值58折的「抗痕玫瑰金膠囊組」。（圖／伊麗莎白雅頓）
▲超值58折的「抗痕玫瑰金膠囊組」。（圖／伊麗莎白雅頓）

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