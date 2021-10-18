遭爆逼女友墮胎！男星身分被挖出　竟是「洪班長」

南韓人氣演員「K姓男星」近來遭前女友爆料渣男行徑，不只勸誘已經懷有身孕的女友墮胎，還單方面宣告與女方分手，讓女方忍無可忍踢爆，傳聞這位「K姓男星」就是演出韓劇《海岸村恰恰恰》的「洪班長」金宣虎。而南韓資深媒體人李鎮浩今（18）日稍早也在直播上，稱這位「K姓男星」就是金宣虎，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-18 17:31:06｜2021-10-18 18:45:12
女網友自稱是K姓男星的前女友，她爆料男星形象很好，私下卻對她始亂終棄，得知她懷孕後，以「演藝事業全毀」、「即使孩子出生也不會愛他」等奇葩理由不願意負責，並叫女方墮胎。女方進行墮胎手術時，他也不理不睬，僅匯款200萬韓幣（約台幣4.8萬元）並請舞台劇後輩陪同女方，不打算負責任的他，還以被媒體拍到2人的照片，公司覺得困擾，單方面向女方提出分手，讓女方忍無可忍決定爆料他的渣男行徑。
更扯的是，女網友透露「K男」去年接拍電視劇時，就時常抱怨劇本幼稚無聊，如今因為該劇而人氣爆紅，卻在大家面前表現出感激的樣子，讓女網友直言很噁心。但這個爆料引起網友質疑真假，女網友澄清手上有許多可以證明兩人關係的證據，但是怕公開了觸犯法律。
針對此事，南韓資深媒體人李鎮浩稍早也開直播提到「K姓男星」的真實身分，即是在韓劇《海岸村恰恰恰》中演出男主角的金宣虎，且爆料金宣虎的經紀公司S.A.L.T娛樂早知道這些醜聞，所以早就做好應對方式，這也是為什麼在事件爆發後，沒有人能聯絡上該公司的任何一個人。此外，截至目前為止，金宣虎與所屬經紀公司都尚未作出回應。