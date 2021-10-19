中共19屆六中全會11月8日召開　將審議百年歷史決議

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會議決定，中國共產黨第19屆中央委員會第六次全體會議於11月8日至11日在北京召開。
中共中央政治局並聽取了「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將決議稿提請19屆六中全會審議。
這將是中共黨史上的第3份歷史決議。前2份歷史決議是1945年由毛澤東主導的「關於若干歷史問題的決議」，以及1981年鄧小平主導的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，之後毛、鄧二人均樹立黨內無人可敵的地位。
從今天的會議內容可看出，這份最新即將審議的歷史決議的大致方向。
會議指出，中國共產黨「使近代100多年飽受奴役和欺凌的中國人民站立起來，使具有5000多年文明歷史的中華民族全面邁向現代化，使具有500多年歷史的社會主義思想在世界上人口最多的國家開闢出成功道路，使新中國大踏步趕上時代，中華民族偉大復興展現出光明前景」。
會議說，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，帶領全黨全國推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。
會議並強調，習近平上台的中共18大以來，以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就，「黨心、軍心、民心空前凝聚振奮，中國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量」。
會議肯定中共百年歷史，但也稱全黨必須銘記「生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危」，堅持全面從嚴治黨。（編輯：張淑伶/周慧盈）1101018