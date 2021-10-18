談黃國書線民案　柯文哲：選擇性公布肯定是政治攻擊

民進黨立委黃國書過去在學生時期，曾為國民黨情治單位的線民，曾經擔任「職業學生」並領取相關津貼。消息一出後黃國書也承認並宣布退出民進黨。對此台北市長柯文哲則表示，該議題相當嚴肅，30年來可能有3萬甚至4萬名職業學生，現在檯面上的政治人物可能也有一大票，「全部公布對社會的傷害太大，但若選擇性的公布一定是變成政治攻擊。」
記者丁上程／台北報導
2021-10-18 17:37:50
柯文哲表示，在黃國書的事件爆發後，他有去查了一下資料，曾經有30年的時間，國民黨政府在學校佈建「職業學生」，監視其他同學與社團，一年的預算多達3億，一年曾經同時有多達5000名職業學生，30年累積至今肯定有好幾萬人，「那到了今天麻煩了，這幾萬人是要全部公布嗎？」柯文哲強調，若是全部公布，今天台灣的社會，要如何承擔這件事情？
柯文哲直言，30年間有三四萬的職業學生，「今天檯面上的政治人物，你覺得現在會有幾個當時曾擔任職業學生？肯定是一大票。」柯文哲也引用三國志，表示曹操在與袁紹的官渡之戰後，一把火燒掉了當時曹營內部官員與袁紹私通的書信，除了安定人心外，也展現容人的雅量。
柯文哲接著表示，如果有好幾萬人領過職業學生的津貼，全部公布對社會傷害太大，「選擇性的公布，一定是變成政治攻擊。」柯文哲認為，黃國書的這個案子，是民進黨政府捅了蜂窩，不曉得未來要如何去收拾這個局面。