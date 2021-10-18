移工職災率是本勞2倍！南市推移工勞權職安論壇

《四方報》報導，台灣有約70萬外籍移工，其中不少在製造業、營造業等產業從事高風險工作，職災傷害事件頻傳，為建構對外籍移工更健康友善的職場環境，南市勞工局將於11月4日於關子嶺辦裡「作伙做工的人-外籍移工勞權職安論壇」，即日起開始報名。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-18 18:13:49
目前臺南市移工人數總計為60,345人，其中產業移工占74.31%、社福移工占25.69%。外籍移工工時長，長時間超時工作，不僅可能引發過勞，亦可能因疲勞導致注意力不集中，提高職災發生率。監察院於2020年的調查報告就指出，製造業移工「職災失能千人率」幾近本國籍勞工兩倍，凸顯外籍移工勞動權益及職場安全健康仍有待提升。
臺南市職安健康處李炫昌處長表示，職業安全衛生及勞動條件是優質勞動的二大關鍵，因此本次論壇二面向併重，在勞動權益方面，邀請勞工法令名師國立中正大學法律學系鄭津津教授以「外籍移工勞動權益之保障」為題進行專題演講；職業安全衛生方面，分別邀請國立中正大學勞工關係學系王安祥教授及勞動部職安署南區職安中心蔡建成科長，針對外籍移工職場安全健康進行分享。各專家學者皆對本次論壇議題主軸有相當豐富的實務經驗，將有助於論壇討論的廣度及深度。
本次論壇活動預計邀請南市五大市級總工會、安衛家族成員、八大工業區服務中心及聘有外籍移工之各事業單位高階主管等，預計人數約100人參加，期望能增進事業單位對外籍移工之勞動權益及職業安全衛生之重視，確保勞動安全減少職業災害的發生 。