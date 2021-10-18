助理買口罩卻遇詐騙　吳青峰傻眼了

知名電商平台將在11月10日於小巨蛋舉辦雙11演唱會，邀請吳青峰、盧廣仲、瘦子、茄子蛋、八三夭、?te壞特等人接力開唱。吳青峰分享網購經驗，透露助理誤入網購詐騙陷阱，因此呼籲大家要注意。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-18 18:30:00
前陣子三級警戒完全足不出戶的吳青峰，把網購當成日常，坦言平常不太會用網購的他，在疫情期間除了訂購食物外，最大的花費就是在「精神食糧」，他表示：「買了書還有書架及書櫃，在家最常做的事就是看書，順便整理舊書及重新整理家裡。」平時網購經驗不算多的他，雖說沒有遇過網購詐騙，不過卻提到自己的助理近期因為要買「新世紀福音戰士」的口罩，誤逛到「一頁式」的購物網頁而慘遭詐騙，寄來的商品不僅品質粗糙，還不具備醫療功能。
首次出席電商活動的盧廣仲透露自己在疫情期間一口氣買了八大箱泡麵跟罐頭，他笑說：「結果發現好幾年才吃得完！」他更自曝在疫情間網購入手最「讚」的東西就是刮玻璃的清潔器具」，他笑說：「疫情在家天天擦玻璃，往天空看過去乾淨很爽！」
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