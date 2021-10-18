上海旅行團赴西安自駕遊7人確診　多景區緊急關閉

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旅行團7人於本月9日自上海出發，搭乘飛機行經陝西西安轉飛往甘肅，並與來自寧夏的1人會合，開始在甘肅、內蒙古自駕旅遊，期間也曾到過甘肅張掖的平山湖大峽谷、丹霞地質公園、酒泉的金塔沙漠胡楊林等景區，以及內蒙古額濟納旗、怪樹林景區、黑城弱水胡楊風景區等。
自駕團於13日抵達額濟納旗醫院進行核酸檢測，但當時並未確診，隨即轉至嘉裕關關城景區遊玩。團員們15日在致嘉峪關意願進行採樣，其中來自寧夏的1人返回銀川，其餘7人則是搭乘飛機抵達西安，隨後分成兩組人行動，繼續遊玩。
在這次最先通報確診的上海退休教師夫婦，16日曾經到西安大雁塔、大雁塔北廣場、大慈恩寺遊覽，並在同日晚上確診。另外一組5人，則是前往大唐不夜城、南湖、寒窰等地遊覽。
兩組人馬將西安知名景區幾乎都走了一遍，西安當局緊急關閉多個景點，包括大雁塔景區、大唐不夜城步行街等景點暫停開放。
西安當局隨即檢測密切接觸者和相關人士，已有兩萬多人檢測陰性。官員表示會繼續追蹤7人的活動軌跡。有消息指出，這一旅行團曾經到過的嘉峪關，現已有一萬多人行動遭到限制，當局正在大規模篩檢。
中國國家衞健委、國家疾控局18日向內蒙古、甘肅、陝西、寧夏派出工作組，指導當地處置疫情。