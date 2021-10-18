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上海旅行團赴西安自駕遊7人確診　多景區緊急關閉

▲有上海遊客在西安確診，大雁塔(圖)等多個知名風景點暫時對外關閉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有上海遊客在西安確診，大雁塔(圖)等多個知名風景點暫時對外關閉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-18 18:00:46

中國再度傳出新冠肺炎（COVID-19）本土病例，中國國家衛健委18日通報，在過去24小時新增24例確診病例，其中2例本土病例，是一對到西安遊玩的上海夫婦，18日陝西省再度通報新增4起本土病例與1名無症狀患者，是與上海夫婦同一旅行團的遊客，累計同一個旅行團共7人染疫，其中有3對夫婦，7人年齡均超過60歲，足跡遍布甘肅、內蒙古以及陝西多個景點。目前疫情源頭尚未明確，當局懷疑是旅遊期間染疫。

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綜合中媒報導，中國國家衛健委18日通報，在過去24小時新增24例確診病例，其中2例為本土病例，由陝西西安市通報，是上海的一對遊客夫婦。陝西18日再度通報，當日新增4例本土案例以及1例無症狀患者，是與上海夫婦同旅行團的遊客，分別來自上海以及海南海口市。另外在寧夏區銀川市也通報了一例本土病例，同樣與上海夫婦是密切接觸者，讓這團西安旅行團群聚感染增至7人染疫。

旅行團7人於本月9日自上海出發，搭乘飛機行經陝西西安轉飛往甘肅，並與來自寧夏的1人會合，開始在甘肅、內蒙古自駕旅遊，期間也曾到過甘肅張掖的平山湖大峽谷、丹霞地質公園、酒泉的金塔沙漠胡楊林等景區，以及內蒙古額濟納旗、怪樹林景區、黑城弱水胡楊風景區等。

自駕團於13日抵達額濟納旗醫院進行核酸檢測，但當時並未確診，隨即轉至嘉裕關關城景區遊玩。團員們15日在致嘉峪關意願進行採樣，其中來自寧夏的1人返回銀川，其餘7人則是搭乘飛機抵達西安，隨後分成兩組人行動，繼續遊玩。

在這次最先通報確診的上海退休教師夫婦，16日曾經到西安大雁塔、大雁塔北廣場、大慈恩寺遊覽，並在同日晚上確診。另外一組5人，則是前往大唐不夜城、南湖、寒窰等地遊覽。

兩組人馬將西安知名景區幾乎都走了一遍，西安當局緊急關閉多個景點，包括大雁塔景區、大唐不夜城步行街等景點暫停開放。

西安當局隨即檢測密切接觸者和相關人士，已有兩萬多人檢測陰性。官員表示會繼續追蹤7人的活動軌跡。有消息指出，這一旅行團曾經到過的嘉峪關，現已有一萬多人行動遭到限制，當局正在大規模篩檢。

中國國家衞健委、國家疾控局18日向內蒙古、甘肅、陝西、寧夏派出工作組，指導當地處置疫情。

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