「主播界唯一代表」遭小玉換臉 見2截圖驚喊：天衣無縫
YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利遭逮捕，經過檢方訊後，諭令小玉50萬元交保，諭知共犯笑笑釋回。該事件的受害女性高達上百位，包括知名網紅奎丁、龍龍，政治人物黃捷、高嘉瑜等，而被同事安慰是「主播界唯一代表」的張齡予，也透過臉書做出回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-18 18:47:14｜2021-10-18 18:53:52
張齡予在臉書上自曝看過謎片中的2張截圖，坦言真的很像：「那個換臉App還真的天衣無縫！」也擔心家人們的看法：「我現在就擔心家人受影響，我們有受過這種（酸民、狂粉騷擾）歷練，但我爸媽看到一定會嚇壞。長輩們可能會覺得是真的，要是透過Line傳出去，他們一定心裡會想，『這主播怎麼這麼淫穢』。」同時呼籲大家不要再轉傳，以免成為共犯。
身為公眾人物，張齡予坦言面對過不少性騷擾，不過根本沒有多餘的時間、心力去一一訴諸司法，如今還無辜淪為換臉謎片女主角，且幕後的主使還是年輕人一度追捧的意見領袖、網紅，讓她備感擔憂：「我們下一代孩子到底接受了怎樣的價值觀？」對於個人名聲恐『有圖有真相』遭到抹黑，還在當事人不知情狀況下持續被毀壞，張齡予不禁直呼：「如果心臟不夠強的人，挺得過去嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110