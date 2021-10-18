范少勳煞到放電機王淨　「心動瞬間」竟是吃滷味

斥資1.8億元的Netflix《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，講述在親情、愛情中面對的種種悲歡離合，催淚指數堪稱核彈等級，戲中演員們的哭戲不勝其數，王淨在經歷多場哭戲後透露有哭戲後遺症：「其實在拍攝的前中期就有開始過敏，又加上隱形眼鏡拔了又戴、拔了又戴，反覆很多次，角膜就很容易受傷。」范少勳甚至透露與王淨兩人累到並肩坐著放空：「在哲凱家拍攝時間非常長，在那裡的回憶除了大家看到的劇情外，反而是我們兩人很累，一起拔掉隱形眼鏡放空、一起吃便當、剛睡起來戴著眼鏡、包著頭髮到現場的回憶，那個環境讓戲裡的張哲凱（范少勳 飾）跟宋媛媛（王淨 飾）添加了更多趣味在裡面。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-18 19:02:11｜2021-10-18 19:09:24
王淨與范少勳不只在戲中有好感情，私下也有好交情，被問及是否對彼此有感到心動的瞬間，范少勳分享：「有一次王淨吃滷味吃到哭出來，當下真的被王淨給打動了。」王淨補充強調：「真的很好吃，在陽明山上。」另外王淨也分享范少勳是第一個願意被她載的人：「我們在台南拍戲時雖然只有拍3天，但是每天都好快樂，收工完後少勳是超級棒的導遊，即便他對那裡不太熟悉，但他依然可以幫大家安排超棒的行程，看夕陽、看海，有得吃有得玩，完全不覺得是在拍戲，很像在跟朋友出去玩，他也是第一個願意讓我開車的人，沒有人敢給我載，他真的是全世界唯一最信任我的人。」
范少勳在戲中因父親罹患遺傳疾病，且遭母親拋棄，面對慘痛的悲歡離合。在現實生活中，他也有如同在戲中那樣遭遇離別的痛苦經驗：「我和我自己養的貓有點接近在劇中深刻的感情，我為了它哭了很多次，它是因為玩自己脖子上的鏈子勒到逝世的，這個過程很像是哲凱跟媛媛一樣在經歷一個不想面對而且不想選擇的人生。」王淨透露與范少勳合作的感想：「少勳是非常有魅力的演員，非常多地方如果沒有少勳幫忙很難想像要如何跟別人完成，如果少勳不是張哲凱的話可能困難度會更高，個性也很好，私底下也認識，帶入情緒變得更加容易。」