點開謎片主角竟是自己 受害網紅爆「曾高薪挖角小玉」
YouTuber小玉（朱玉宸）涉嫌在Telegram群組販賣「換臉謎片」，不法獲利1千萬元以上。受害名人包括雞排妹（鄭家純）、龍龍、峮峮、粿粿、主播張齡予、政治人物高嘉瑜、黃捷等人，爭議網紅米砂（Misa）也在受害名單當中，但她的反應相當特別，竟向小玉喊話：「早點被我挖角不就沒事了嗎？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-18 20:11:07｜2021-10-18 20:21:24
米砂透露她之前就在推特看過自己的換臉謎片，「我還說我想出高薪挖角他，來幫我們做高清A片，都沒有回應，結果今天看新聞發現，那個人被警察抓到，出大事了，早點被我挖角不就沒事了嗎？盜別人的影片，再私自換沒有經過同意的臉，真的GG。」
米砂過去自稱為孫安佐墮胎而聲名大噪，作風麻辣的她人稱「老濕姬」，常常拍攝性感影片，近年還跨界色情產業，擔任成人影片的監製，米砂生意腦筋動得快，看到自己在推特變成「謎片女主角」，第一反應竟想挖角小玉，「我們換臉素材都是授權的，還有女優幫你錄身體素材。」
※【NOWnews 今日新聞
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