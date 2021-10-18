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有需求民眾免擔心　北市聯醫開疫苗特別門診

▲台北市衛生局表示，萬芳醫院自21日起開設AZ及莫德納疫苗門診。（圖／摘自維基百科）
▲台北市衛生局表示，萬芳醫院自21日起開設AZ及莫德納疫苗門診。（圖／摘自維基百科）

記者張志康/綜合報導

2021-10-18 20:38:36

台北市衛生局今（18）日表示，為服務有特殊需求的民眾，台北市於萬芳醫院及聯醫中興院區開設特別門診，萬芳每周二可打莫德納、每周四可打AZ疫苗；中興院區25日下午開立「AZ第1劑不良反應」門診。

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北市衛生局指出，為服務「第1劑接種COVID-19 AZ疫苗發生嚴重不良反應，第2劑需混打莫德納疫苗」、「緊急出國」及「1-3類第2劑」之民眾，臺北市立萬芳醫院開立特別門診，自10月21日起，於每周二開立莫德納、每周四開立AZ特別門診。

另外，臺北市立聯合醫院中興院區也於10月25日下午開立「AZ第一劑不良反應」門診，如有上述需求之民眾，可逕至醫院掛號網站查詢及預約。

另外，北市衛生局也呼籲民眾積極接種流感疫苗。接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

北市衛生局表示，公費流感疫苗自10月1日起分兩階段開打，除50-64歲無高風險慢性病成人於11月15日第二階段開打外，其餘公費對象均於10月1日同步開打。

第一階段公費對象包括醫事人員及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員、滿6個月至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病、BMI≥30、罕見疾病及重大傷病、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員(含社區公共托育家園)、禽畜業及動物防疫相關人員等。

衛生局提醒，流感通常於11月至隔年春節前達到流行高峰，接種後至少2週才能產生保護力，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，也需與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種時間間隔7天以上才能接種。

衛生局指出，接種流感疫苗對於COVID-19也具有減少重症的效果。北市110年共計有316家流感疫苗合約院所提供接種服務，流感重症好發於秋冬，民眾於流行期來臨前獲得完整保護力，守護自己及家人健康。

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