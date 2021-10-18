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李晴晴隔2周再破全國跳高紀錄　力壓同鄉陳奎儒跨欄5連霸

▲前2周才打破高懸32年全國跳高紀錄的李晴晴，今(18)日在110全運會以1公尺90再度刷新紀錄，代表雲林縣拿下女子跳高金牌。（圖／鍾東穎攝 ,2021.10.18）
▲前2周才打破高懸32年全國跳高紀錄的李晴晴，今(18)日在110全運會以1公尺90再度刷新紀錄，代表雲林縣拿下女子跳高金牌。（圖／鍾東穎攝 ,2021.10.18）

記者鍾東穎/新北報導

2021-10-18 21:18:05｜2021-10-18 21:19:16

前2周才打破高懸32年全國跳高紀錄的李晴晴，今(18)日在110全運會以1公尺90再度刷新紀錄，代表雲林縣拿下女子跳高金牌，同鄉的「台灣欄神」陳奎儒則在男子11公子跨欄以13秒50完成5連霸。

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李晴晴才在月初的全大運跳出1公尺87，收下生涯第4面全大運金牌，也如願打破全國紀錄，今日再度刷新紀錄，雙破全運會和全國紀錄，李晴晴笑說可能又會興奮到睡不著，「全大運第3跳沒跳，回去有點後悔，今天能跳就跳完。」也真的在1公尺90的第3跳達成目標。

「全國紀錄保持人沒什麼，我還是那個李晴晴，我只是很喜歡跳高，想去做到最好。」李晴晴表示能一步一步堆高成績，自己也覺得相當不可思議，但這也是平時加練成果的展現，儘管今天挑戰1尺92失敗，但相信未來能夠突破，也把這面金牌送給今天生日的媽媽。

▲「台灣欄神」陳奎儒則在男子110公尺跨欄以13秒50完成5連霸。（圖／110全國運動會提供）
▲「台灣欄神」陳奎儒則在男子110公尺跨欄以13秒50完成5連霸。（圖／110全國運動會提供）
而同鄉的陳奎儒今天以13秒50完成跨欄5連霸，也是全場唯一跨進13秒的男人，但賽後他難掩失望表情，坦言近況很好卻未能在比賽中發揮，沒能破全國紀錄13秒34，也沒能達到國際賽世界室內田徑錦標賽標準13秒40。

陳奎儒去年底受傷拄枴杖1個月，到今年7月能站上東京奧運跑道，他坦言一路不容易，可是東奧未能跑出最佳，心裡疙瘩還在，本想藉由全運會化解，可惜還是留下遺憾，之後會針對細節再去做加強，以明年亞運為目標。
 

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