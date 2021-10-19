「章魚遊戲」送300萬！Running Man哈哈大膽背叛金鍾國
南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，人氣節目《Running Man》跟上話題，在最新的播出中，上演「章魚遊戲」廝殺戰。製作單位祭出300萬獎金，成員們拚個你死我活，結果哈哈竟打歪腦筋「背叛」金鍾國，讓金鍾國誓言要嚴懲背叛者。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-19 08:30:00
《Running Man》最新一集參考熱門的《魷魚遊戲》，選擇比魷魚市價更便宜的「小章魚」作為遊戲主題，祭出現金300萬韓元（約台幣7.7萬）為獎金，主持群劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、梁世燦和全昭旻，全穿上招牌綠運動服參與，蛋白質怪物金鍾國進到任務場地後，興奮說：「關燈（魷魚遊戲的特別關卡）就可以殺掉（淘汰）人吧？」讓一旁的成員不寒而慄。
哈哈一邊騙取金鍾國的遊戲籌碼，轉身就指定淘汰金鍾國遭發現，背叛舉動引爆金鍾國不滿，嗆聲不管任務成功或失敗，都要蒐集到10顆籌碼以懲罰背叛者，相愛相殺的經典橋段，令粉絲捧腹大笑；池錫辰因為太緊張，忘記好友劉在錫女兒的名字，眾人瞬間笑翻。《Running Man》每週一於bilibili、愛奇藝國際站、friDay影音更新播出。