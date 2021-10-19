小玉賣變臉謎片！YouTuber圈全傻眼 她慘被換臉怒嗆酸民
去年宣布引退的百萬Youtuber小玉（朱玉宸）和笑笑（耶女）因為製作「變臉謎片」不當獲利遭到警方逮捕，受害者高達上百位，其中包括藝人、網紅甚至政客等等，震驚各界，消息曝光後，引發Youtuber界怒火，不少受害者紛紛挺身而出，而被偷臉的女YouTuber魚乾也爆氣直呼「垃圾」，甚至嗆爆那些落井下石的酸民。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 07:19:58
據了解，警方是根據Telegram「台灣網紅挖面」群組上的金流上追查，發現該群組帳戶為百萬YouTuber小玉的，警方追查到，小玉和公司員工等3人涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，不法所得至少有500萬元以上，昨上門逮人後，小玉於18日晚間9時50分諭令30萬元交保，全程一句話都沒說。
而在小玉爆出成為「變臉謎片」的背後主使者後，多位女Youtuber受害者紛紛跳出喊話，其中同為百萬YouTuber的魚乾就表示「真的是垃圾！更過分的事那些覺得我長這樣，為什麼還有人要看的，X！髒不髒啊！」；另外也是受害者的雪碧（方祺媛）也說：「小玉太道德淪喪了，用這個賺錢，那些買的人是腦袋壞了嗎？怎麼可能那些女生會拍謎片啊。」
而男YouTuber們也看不下去，紛紛在社群更新發表看法，包括聖結石連發99個「垃圾」，並怒嗆「你們這對超級無敵大垃圾」；阿滴也在推特透露「真的不行，真的噁心，身邊太多受害者，怎麼做得出這種事」；這群人的尼克也上傳黑底白字表示「痛恨！完全不尊重女性」等等，小玉的作為自毀前程，也徹底激怒整個YouTuber圈。（編輯：張嘉哲）