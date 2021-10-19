COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

小玉賣變臉謎片！YouTuber圈全傻眼　她慘被換臉怒嗆酸民

▲去年宣布引退的百萬Youtuber小玉（左）和笑笑（右），因為製作「變臉謎片」不當獲利遭到警方逮捕。（圖／小玉、笑笑IG）
▲去年宣布引退的百萬Youtuber小玉（左）和笑笑（右），因為製作「變臉謎片」不當獲利遭到警方逮捕。（圖／小玉、笑笑IG）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 07:19:58

去年宣布引退的百萬Youtuber小玉（朱玉宸）和笑笑（耶女）因為製作「變臉謎片」不當獲利遭到警方逮捕，受害者高達上百位，其中包括藝人、網紅甚至政客等等，震驚各界，消息曝光後，引發Youtuber界怒火，不少受害者紛紛挺身而出，而被偷臉的女YouTuber魚乾也爆氣直呼「垃圾」，甚至嗆爆那些落井下石的酸民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，警方是根據Telegram「台灣網紅挖面」群組上的金流上追查，發現該群組帳戶為百萬YouTuber小玉的，警方追查到，小玉和公司員工等3人涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，不法所得至少有500萬元以上，昨上門逮人後，小玉於18日晚間9時50分諭令30萬元交保，全程一句話都沒說。

而在小玉爆出成為「變臉謎片」的背後主使者後，多位女Youtuber受害者紛紛跳出喊話，其中同為百萬YouTuber的魚乾就表示「真的是垃圾！更過分的事那些覺得我長這樣，為什麼還有人要看的，X！髒不髒啊！」；另外也是受害者的雪碧（方祺媛）也說：「小玉太道德淪喪了，用這個賺錢，那些買的人是腦袋壞了嗎？怎麼可能那些女生會拍謎片啊。」

▲魚乾自爆曾因為酸民的攻擊萌發退意。（圖／杰思國際娛樂提供）
▲魚乾也成為變臉謎片的受害者，出面嗆聲酸民「到底髒不髒」。（圖／杰思國際娛樂提供）
而男YouTuber們也看不下去，紛紛在社群更新發表看法，包括聖結石連發99個「垃圾」，並怒嗆「你們這對超級無敵大垃圾」；阿滴也在推特透露「真的不行，真的噁心，身邊太多受害者，怎麼做得出這種事」；這群人的尼克也上傳黑底白字表示「痛恨！完全不尊重女性」等等，小玉的作為自毀前程，也徹底激怒整個YouTuber圈。（編輯：張嘉哲）

▲
▲男Yotunber們也紛紛震怒發文。（圖／聖結石IG、尼克IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀