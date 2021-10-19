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小玉遭逮！孫安佐突被點名　親吐「過來人心聲」

▲小玉（左）因換臉事件遭逮，孫安佐（右）吐過來人心聲。（圖／孫安佐IG）
▲小玉（左）因換臉事件遭逮，孫安佐（右）吐過來人心聲。（圖／孫安佐IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-19 10:06:18

YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利，昨（18）日遭逮捕，原本被檢方諭令50萬元交保，最後准予降至30萬交保候傳。該事件背後有高達上百位女性受害，消息傳出後引發各界暴動，而曾在美國涉嫌恐怖威脅罪的星二代網紅孫安佐，也突然遭到網友點名，對此，孫安佐以過來人的立場公開想法。

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孫安佐的爸媽是演藝圈的夫妻檔孫鵬、狄鶯，他2018年在美國讀書時，因表態要開槍掃射學校，涉嫌恐怖威脅罪而被警方逮捕拘留，好在爸媽努力打官司才獲釋返台。孫安佐回家後開始著手YouTuber頻道，除了開過飲料店之外，私下也熱愛健身，一改過去負面形象。孫安佐近日透過IG與粉絲玩「你問我答」遊戲時，被網友問到：「小玉被抓了，有什麼看法？」他則提出質疑反問：「請問他（小玉）被判刑了嗎？」

▲孫安佐開飲料店。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐開飲料店。（圖／孫安佐IG）
孫安佐表示不喜歡結果尚未出爐前，旁人就先說三道四：「就不能等結果出來後，再批評嗎？跟我以前剛被抓，大家就馬上覺得我是反社會精神病殺人魔一樣。」坦言實在無法支持該行為，不是不能自由評論，而是希望大家能等待真相釐清後再表態。

▲孫安佐IG全文。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐IG全文。（圖／孫安佐IG）
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