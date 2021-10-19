小玉遭逮！孫安佐突被點名　親吐「過來人心聲」

YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利，昨（18）日遭逮捕，原本被檢方諭令50萬元交保，最後准予降至30萬交保候傳。該事件背後有高達上百位女性受害，消息傳出後引發各界暴動，而曾在美國涉嫌恐怖威脅罪的星二代網紅孫安佐，也突然遭到網友點名，對此，孫安佐以過來人的立場公開想法。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-19 10:06:18
孫安佐的爸媽是演藝圈的夫妻檔孫鵬、狄鶯，他2018年在美國讀書時，因表態要開槍掃射學校，涉嫌恐怖威脅罪而被警方逮捕拘留，好在爸媽努力打官司才獲釋返台。孫安佐回家後開始著手YouTuber頻道，除了開過飲料店之外，私下也熱愛健身，一改過去負面形象。孫安佐近日透過IG與粉絲玩「你問我答」遊戲時，被網友問到：「小玉被抓了，有什麼看法？」他則提出質疑反問：「請問他（小玉）被判刑了嗎？」
孫安佐表示不喜歡結果尚未出爐前，旁人就先說三道四：「就不能等結果出來後，再批評嗎？跟我以前剛被抓，大家就馬上覺得我是反社會精神病殺人魔一樣。」坦言實在無法支持該行為，不是不能自由評論，而是希望大家能等待真相釐清後再表態。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110